Brahma Muhurat: ब्रह्म मुहूर्त में जरूर करें ये 4 काम, धन-दौलत का अंबार लगा देंगी मां लक्ष्मी

Brahma Muhurat: ब्रह्म मुहूर्त सुबह का वह अत्यंत पवित्र समय होता है, जो सूर्योदय से करीब डेढ़ घंटा पहले शुरू होता है. यह समय आमतौर पर सुबह 4 बजे से 5:30 बजे के बीच होता है. आयुर्वेद और योग परंपरा के अनुसार, यह समय अध्यात्म, साधना और रचनात्मक कार्यों के लिए सबसे शुभ माना जाता है. ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला के नाम से भी जाना जाता है.

इस वक्त वातावरण एकदम शांत होता है, मन स्वाभाविक रूप से स्थिर रहता है और शरीर की ऊर्जा संतुलित रहती है. इसलिए ध्यान, प्रार्थना, मंत्रजप जैसे शुभ कार्यों के लिए यह समय बहुत ही लाभकारी माना जाता है. अध्यात्म के अलावा आयुर्वेद के अनुसार, ब्रह्म मुहूर्त में जागने से पाचन बहुत ही अच्छा रहता है. चलिए अब जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में कौन से शुभ काम करने चाहिए.

ब्रह्म मुहूर्त में करें ये खास उपाय

ध्यान

ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से पहले ध्यान जरूर करना चाहिए. ध्यान का मतलब है मन को शांत करना है. इससे तनाव कम होता है और मन स्थिर रहता है. ध्यान करते समय मंत्र जाप करें या केवल शांति में बैठें.

धार्मिक ग्रंथ पढ़ना

ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पसंद की किताब पढ़ना, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना या मंत्र-भजन करना बहुत लाभकारी माना जाता है. सुबह की यह आदत मन को सकारात्मक ऊर्जा और अच्छे विचारों से भर देती है.

दिन की योजना बनाना

इस समय दिनभर के कामों की सूची बनाना भी बहुत शुभ माना गया है. इससे मन व्यवस्थित रहता है, समय की बचत होती है और दिन बिना तनाव के गुजरता है.

माता-पिता, गुरु और ईश्वर को याद करना

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब किसी की शुभकामनाएं और प्रार्थना बहुत जल्दी फल देती है. इस समय अपने माता-पिता, गुरु, प्रियजनों और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना और उनके लिए मंगलकामना करना बेहद शक्तिशाली माना गया है. यह समय ब्रह्मांड को धन्यवाद देने और नए दिन के लिए मार्गदर्शन मांगने का भी होता है.

