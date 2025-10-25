बेल्टों से पीटकर की बेरहमी से हत्या, घर के बाहर फेंका शव, अलवर में इंसानियत शर्मसार!

राजस्थान के अलवर जिले के बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र के खूटेटा कला गांव में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. कुछ युवकों ने 23 वर्षीय युवक धर्मवीर उर्फ काला को बेरहमी से बेल्टों से पीटा और घायल अवस्था में उसके घर के बाहर फेंक दिया. अगली सुबह जब परिजनों ने देखा तो धर्मवीर मृत पड़ा था. यह पूरा घटनाक्रम सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भी कैद है.

मृतक के परिजनों ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि धर्मवीर की रिछपाल पुत्र छोटेलाल, जितेंद्र उर्फ टीटू और कुछ अन्य युवकों से झगड़ा हुआ था. वायरल वीडियो में आरोपी धर्मवीर को बेल्टों से बुरी तरह पीटते नजर आ रहे हैं. परिजनों का कहना है कि धर्मवीर 24 अक्टूबर की सुबह मजदूरी के लिए घर से निकला था.

यह भी पढ़ें: राजस्थान के अलवर में ASI की दबंगई, ठेला संचालक और उसके मैनेजर बेटे को पीटा

मगर, रात तक नहीं लौटा. अगले दिन सुबह जब घर के बाहर के कमरे में देखा गया तो उसका शव पड़ा मिला. थानाधिकारी देशराज ने बताया कि परिवार की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों की पुष्टि होगी. पुलिस वायरल वीडियो की मदद से आरोपियों की पहचान कर रही है और इलाके में छानबीन जारी है.

Advertisement

देखें वीडियो...

मृतक के जीजा प्रकाश योगी ने बताया कि धर्मवीर के शरीर पर कई जगह चोटों के गहरे निशान हैं, जिससे साफ है कि उसकी हत्या की गई है. वीडियो में धर्मवीर दर्द में भी यह कहते हुए सुना जा सकता है, मैं किसी से नहीं डरता हूं. पुलिस ने फिलहाल शव को परिजनों को सौंप दिया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है.

---- समाप्त ----