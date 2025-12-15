अजमेर में बड़ा हादसा... सिने वर्ल्ड के पास तीन मंजिला इमारत गिरी, मलबे में दबा मजदूर

अजमेर शहर के गंज थाना इलाके में आज एक बड़ा हादसा हुआ. यहाँ सिने वर्ल्ड के पास स्थित एक तीन मंजिला इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घटना के वक्त वहां कुल तीन मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें से एक मलबे की चपेट में आ गया.

और पढ़ें

यह हादसा उस वक्त हुआ जब इमारत को निजी स्तर पर गिराने का काम चल रहा था. इसी दौरान इमारत का ढांचा अनियंत्रित होकर गिर गया. वहां काम कर रहे तीन मजदूरों में से एक मजदूर मलबे में दब गया, जबकि अन्य बाल-बाल बच गए.

इमारत गिरते ही आसपास के स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े. लोगों ने मलबे में दबे घायल मजदूर को बाहर निकाला और बिना वक्त गंवाए उसे जेएलएन अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में घायल मजदूर का इलाज जारी है और राहत की बात यह है कि उसकी स्थिति अब स्थिर बनी हुई है.

घटना की सूचना मिलते ही गंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और वहां जमा भीड़ को हटाया. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि भीड़भाड़ वाले इलाके में इमारत गिराते समय सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे या नहीं, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके.

Advertisement

---- समाप्त ----