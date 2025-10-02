सांड को दौड़ा-दौड़ाकर कार से कुचला... बारात में शामिल बोलेरो के पहिये गर्दन पर चढ़ा दिए, मौके पर हो गई मौत

राजस्थान के सीकर के लक्ष्मणगढ़ इलाके से हृदयविदारक घटना सामने आई है. यहां नेछवा गांव में एक सांड को बेरहमी से कार से कुचलकर मार दिया गया. यह घटना बारात के दौरान हुई थी. एक बोलेरो सांड से टकरा गई, जिससे गाड़ी के कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचा. इसी के बाद युवकों ने सांड का पीछा किया और उसे क्रूरता से उसे कुचलकर मार डाला.

नेछवा गांव के बावरियों के मोहल्ले में एक शादी का कार्यक्रम चल रहा था. बारात में शामिल बोलेरो सांड से टकरा गई, जिससे गाड़ी का आगे का हिस्सा थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया. इसी को लेकर गाड़ी में बैठे युवक गुस्से में आ गए. उन्होंने सांड का पीछा किया. कुछ दूरी पर सांड को पीछे से टक्कर मारने के बाद गाड़ी चालक ने सांड को जमीन पर गिरा दिया.

इसके बाद बोलेरो चालक ने सांड की गर्दन पर गाड़ी चढ़ा दी. इस दौरान आसपास मौजूद लोगों ने युवकों को मना भी किया, सांड को छोड़ देने की गुहार लगाई, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ. इसके बाद युवक गाड़ी लेकर फरार हो गए. घायल सांड ने मौके पर ही तड़पकर दम तोड़ गया. इस घटना का वीडियो कुछ लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

वीडियो वायरल होने के बाद इलाके के लोगों में गुस्सा फैल गया. कई संत और गोसेवक नेछवा पुलिस थाने पहुंचे और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की. महंत दिनेशगिरी, गाड़ोदा आश्रम के संत महावीर जति और अन्य गौसेवक शामिल थे. संतों ने कहा कि ऐसी हिंसा को कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए.

घटना का जो वीडियो सामने आया है, उसमें देखा जा सकता है कि बोलेरो ड्राइवर और उसके साथी सांड का पीछा करते हैं और उसके बाद जानबूझकर उसे कुचल देते हैं.

स्थानीय लोगों ने बताया कि बारात में शामिल बोलेरो सांड के टकरा गई थी. इसी के बाद उन्होंने सांड का पीछा किया और उसे कुचल दिया. पुलिस ने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. वीडियो और गवाहों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा.

