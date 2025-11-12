scorecardresearch
 

Feedback

जोधपुर में साटिया समाज की अनोखी शादी, दो दूल्हों की हाथी पर निकली बंदोली, समाज की पहली ग्रेजुएट दुल्हन बनी चर्चा का विषय

जोधपुर जिले के भोपालगढ़ में साटिया समाज की दो शादियां चर्चा का विषय बन गईं. दूल्हे हाथी पर निकले और बंदोली में ऊंट-घोड़े शामिल थे. खास बात यह रही कि समाज की एक दुल्हन पूजा अपने समाज की पहली लड़की है जो ग्रेजुएशन कर रही है. शादी में बिना पुलिस सुरक्षा के पूरा नगर उमड़ पड़ा.

Advertisement
X
दो दूल्हों की हाथी पर निकली बंदोली (Photo: Screengrab)
दो दूल्हों की हाथी पर निकली बंदोली (Photo: Screengrab)

जोधपुर जिले के भोपालगढ़ में रविवार रात साटिया जाति की दो शादियां चर्चा का विषय बन गईं. यहां दो दूल्हों की बंदोली हाथी पर निकली और बंदोली में ऊंट-घोड़े भी शामिल थे. घोड़े बग्घियां खींच रहे थे और ऊंट नृत्य कर रहे थे. यह नजारा देखने के लिए पूरा नगर उमड़ पड़ा. लोग अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे थे.

आमतौर पर इस इलाके में किसी की भी बंदोली हाथी, घोड़े और ऊंटों के साथ नहीं निकलती. लेकिन इस बार दृश्य अलग था. खास बात यह रही कि पूरे आयोजन में पुलिस का एक भी जवान मौजूद नहीं था. इससे पहले जब जोधपुर पुलिस ने एक दलित दूल्हे की बंदोली में सुरक्षा दी थी, तब माहौल तनावपूर्ण हो गया था. लेकिन इस बार साटिया समाज की बंदोली बिना किसी तनाव के निकली.

दो दूल्हों की बंदोली धूमधाम से निकली 

सम्बंधित ख़बरें

बैंड बाजा बारात के साथ टीचर का रिटायरमेंट 
CROWD
बैंड बाजा बारात... स्कूल टीचर का ऐसा रिटायरमेंट, गांव वालों ने रथ पर बैठाकर घुमाया  
Rishikant Shukla and Akhilesh Dubey (File photo)
200 करोड़ के रिसॉर्ट में हुई थी DSP ऋषिकांत शुक्ला के बेटे की शादी, बारात में नाचे ADG-SP  
wedding procession returned empty handed after hearing groom demands (Photo- Screengrab)
'20 लाख दो, तब लाऊंगा बारात', दूल्हे की डिमांड सुन सन्न रह गई दुल्हन, फिर... 
fight during wedding procession in Bijnor (Photo- Screengrab)
निकाह में चिकन फ्राई के लिए छिड़ी जंग! आपस में भिड़े बाराती-घराती, 15 घायल 

साटिया जाति पारंपरिक रूप से पशु खरीदने और बेचने का काम करती है और शिक्षा के मामले में अभी भी काफी पिछड़ी मानी जाती है. शादी में शामिल दोनों दूल्हे, रामलाल और मुन्नाराम, सगे भाई हैं और दोनों मात्र साक्षर हैं. दोनों की दुल्हनें भी सगी बहनें हैं. इनमें से एक रेशमा साक्षर है जबकि दूसरी पूजा ग्रेजुएशन कर रही है.

Advertisement

साटिया जाति की दो शादियां चर्चा का विषय

पूजा साटिया समाज की पहली लड़की बताई जा रही है जो ग्रेजुएशन कर रही है. वह आगे भी पढ़ाई जारी रखना चाहती है. उसके परिवार का कहना है कि पूजा समाज की अन्य बेटियों के लिए प्रेरणा बनेगी और यह बदलाव की शुरुआत है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार एग्जिट पोल लाइव
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement