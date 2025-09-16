हनुमानगढ़: संगरिया हत्याकांड का खुलासा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर समेत चार गिरफ्तार

हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में 12 सितंबर को दिनदिहाड़े हुए विकास जैन हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. बीकानेर रेंज के आईजी हेमंत शर्मा ने प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़ा मुख्य शूटर भी शामिल है.

आईजी ने बताया कि हत्या की गंभीरता को देखते हुए 10 टीमों का गठन किया गया था. सूचना तंत्र को मजबूत किया गया और साइबर एक्सपर्ट की मदद से आरोपियों का पता लगाया गया. पुलिस ने हरियाणा के धर्मपुरा से मुख्य शूटर जलंधर सिंह उर्फ अमृतपाल, हरदीप सिंह उर्फ दीप, मखिन्द्र सिंह उर्फ लवली और मनप्रीत सिंह उर्फ मनी को दबोच लिया.

60 घंटे में इस हत्याकांड का खुलासा

गिरफ्तार मुख्य शूटर जलंधर सिंह तीन महीने पहले पंचकुला में हुए सोनू माल्टा हत्याकांड में भी वांछित है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि यहल पता लगाया जा सके कि यह हत्या गैंग की साजिश थी या पुरानी रंजिश का नतीजा. पुलिस को उम्मीद है कि इस पूछताछ से किसी बड़े गिरोह का खुलासा हो सकता है.

लॉरेंस गैंग का शूटर समेत चार गिरफ्तार

बता दें, 12 सितंबर को विकास जैन की उनकी दुकान में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद पूरे संगरिया में आक्रोश फैल गया था और व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिए थे. लोगों की मांग थी कि आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए. पुलिस ने केवल 60 घंटे में इस हत्याकांड का खुलासा कर सभी आरोपियों को पकड़ लिया.

