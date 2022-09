'सोनिया गांधी का हर फैसला मानने के लिए तैयार', गहलोत खेमे के मंत्री खाचरियावास बोले

राजस्थान में जारी सियासी ड्रामे के बीच गहलोत खेमे के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सभी नाराज विधायक सोनिया गांधी का आदेश मानने के लिए तैयार हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई तो उन विधायकों पर होनी चाहिए, जो 2020 में मानेसर गए थे. उन्होंने कहा कि दिल्ली मीडिया के द्वारा धारणा बनाकर पीएम और सीएम की कुर्सी हासिल नहीं की जा सकती. इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है.

खाचरियावास ने कहा कि पर्यवेक्षकों को इतनी जल्दी नाराज नहीं होना चाहिए था. उन्हें इंतजार करना चाहिए था. हम अपने लोगों के साथ लड़ना नहीं चाहते. अगर धारीवाल जैसा वरिष्ठ इंसान ऐसे मुद्दों को उठा रहा है, तो पार्टी को इस पर विचार करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि एक माहौल बनाया गया है कि मुख्यमंत्री 19 विधायकों के मुताबिक होना चाहिए, न कि 102 विधायकों के मुताबिक.

#RajasthanCongressCrisis | Observers shouldn't be upset this early, they should have waited for a while. We don't want to fight with our own people. If a senior leader like Dhariwal has raised issues then the party should pay heed to them:Gehlot loyalist minister PS Khachariyawas pic.twitter.com/V8DNsFeEGs