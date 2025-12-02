scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा प्रकाश सिंह राजस्थान से गिरफ्तार, ISI के लिए करता था काम

राजस्थान CID ने पंजाब के प्रकाश सिंह उर्फ बादल को ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में श्रीगंगानगर से पकड़ा. वह सेना की मूवमेंट, सैन्य ठिकानों और बॉर्डर निर्माण की फोटो-वीडियो पाकिस्तान भेजता था. दूसरों के मोबाइल OTP से व्हाट्सएप अकाउंट बनवाकर नेटवर्क चलाता था. ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में केस दर्ज हुआ.

Advertisement
X
ऑपरेशन सिंदूर के वक्त से ही ISI के संपर्क में था प्रकाश सिंह बादल (Photo: ITG)
ऑपरेशन सिंदूर के वक्त से ही ISI के संपर्क में था प्रकाश सिंह बादल (Photo: ITG)

राजस्थान पुलिस की CID इंटेलिजेंस विंग ने बड़ी कामयाबी हासिल की है. सीआईडी ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने वाले पंजाब के युवक प्रकाश सिंह उर्फ बादल (34) को श्रीगंगानगर से गिरफ्तार किया है. जानकारी के मुताबिक, जासूस प्रकाश सिंह, पंजाब के फिरोजपुर का रहने वाला है. वह श्रीगंगानगर में सैन्य क्षेत्र के आस-पास घूमते पकड़ा गया. यह जासूस भारतीय सेना की हर मूमेंट पर नजर रखकर फोटो-वीडियो पाकिस्तान भेज रहा था.

CID इंटेलिजेंस के IG प्रफुल्ल कुमार ने बताया, "प्रकाश सिंह उर्फ बादल मूल रूप से पंजाब के फिरोजपुर जिले के गांव भांभा हाजी का रहने वाला है. यह शख्स सोशल मीडिया, खासकर व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान स्थित अपने ISI हैंडलरों से लगातार संपर्क में था."

अधिकारी ने आगे बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त से ही वह ISI के संपर्क में था और राजस्थान, पंजाब व गुजरात में सेना की गतिविधियों, वाहनों की मूवमेंट, सैन्य ठिकानों, सीमा पर बन रहे पुल-सड़क-रेलवे लाइन और नए निर्माण कार्यों की तस्वीरें-वीडियो क्लिक करके पाकिस्तान भेजता था.

सम्बंधित ख़बरें

वकील के परिवार ने आरोपों को बताया निराधार.(Photo:ITG)
पाक जासूसी मामला... वकील रिजवान पुलिस रिमांड पर, पंजाब से साथी भी गिरफ्तार 
Imran Khan-Asim Munir deadly enmity
जासूसी के खेल से तख्तापलट की कोशिशों तक... इमरान खान से आसिम मुनीर की दुश्मनी की कहानी 
तुर्किए ने यूएई इंटेलिजेंस ऑपरेशन का पर्दाफाश किया (Photo: Representational)
तुर्किए का दावा- UAE की जासूसी साजिश नाकाम की, तीन लोग गिरफ्तार 
ब्रिटेन ने पुतिन को दी चेतावनी
रूस पर ब्रिटेन ने लगाया आरोप, कहा- जासूसी पोत ने RAF पायलटों पर दागे लेज़र 
मृतक बीएलओ अनुज गर्ग. (File Photo: Umesh Mishra/ITG)
राजस्थान: देर रात SIR का काम करते समय बिगड़ी BLO की तबीयत, हुई मौत 

दूसरे के नाम पर चलाता था व्हाट्सएप...

सबसे खतरनाक बात यह कि प्रकाश सिंह दूसरों के मोबाइल नंबर का OTP लेकर उनके नाम से व्हाट्सएप एकाउंट बनवाता था और उन एकाउंट्स से पाकिस्तानी हैंडलर जासूसी व अन्य राष्ट्रविरोधी गतिविधियां चलाते थे. इसके बदले उसे मोटी रकम भी मिल रही थी.

Advertisement

27 नवंबर को श्रीगंगानगर के साधुवाली सैन्य क्षेत्र के पास संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिली थी. बॉर्डर इंटेलिजेंस टीम ने उसे दबोच लिया. मोबाइल चेक किया तो कई पाकिस्तानी नंबरों से चैटिंग मिली. फिर जॉइंट इंटेरोगेशन सेंटर श्रीगंगानगर और बाद में जयपुर ले जाकर सभी खुफिया एजेंसियों ने गहन पूछताछ की. डिजिटल डेटा से सारी बातें साबित हो गईं.

यह भी पढ़ें: कौन है वकील र‍िजवान, ज‍िसकी हरियाणा के नूंह से पाकिस्तान के ल‍िए जासूसी में ग‍िरफ्तारी

आखिरकार, 1 दिसंबर को स्पेशल पुलिस स्टेशन जयपुर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत मुकदमा दर्ज कर प्रकाश सिंह उर्फ बादल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया. फिलहाल पूछताछ जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि इसके नेटवर्क में राजस्थान-पंजाब में और कितने लोग शामिल हैं.

---- समाप्त ----
(इनपुट- हरनेक सिंह)
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement