Arthik Rashifal 3 दिसंबर 2025: धनु राशि वालों के व्यापार में बनी रहेगी सकारात्मकता, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों का आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने पर फोकस बढ़ेगा. प्रयासों में गति आएगी. लेनदेन में सहजता बनाए रखेंगे. लाभ का प्रतिशत संवार पाएगा. व्यवसाय मजबूत बना रहेगा. समकक्षों का भरोसा जीतेंगे.

वृष: वृष राशि के लोगों का आर्थिक खर्च व निवेश बढ़ा रहेगा. बजट पर फोकस बनाए रहें. विपक्षियों से सावधान रहें. न्यायिक विषयों में सजग रहें. पेशेवर विषयों में दबाव रह सकता है. दूर देश के कार्यों पर जोर रहेगा. अफवाह से बचें.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों की आर्थिकी मजबूत बनी रहेगी. आय व बचत पर फोकस बनाए रखेंगे. वित्तीय हितों को साधने में आगे रहेंगे. कार्ययोजनाओं में गति आएगी. हिम्मत व सूझबूझ से काम लेंगे. प्रबंधन बेहतर रहेगा. बड़े प्रयास बनाए रखेंगे.

कर्क: कर्क राशि के लोगों का वित्तीय एवं पैतृक पक्ष मजबूत रहेगा. प्रशासनिक कार्य संवरेंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. सूझबूझ व साहस से काम लेंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. विभिन्न स्त्रोतों से आर्थिक लाभ बढ़ेगा. धन संपत्ति के विषयों में रुचि बढ़ेगी.

सिंह: सिंह राशि के जातकों की आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. धनलाभ के अवसरों को भुनाएंगे. आय के एक से अधिक स्त्रोत बन सकते हैं. आर्थिक क्षेत्र में सकारात्मक प्रदर्शन बनाए रखेंगे. स्थितियां बेहतर होंगी. बचत में वृद्धि होगी.

कन्या: कन्या राशि के लोगों के व्यक्तिगत खर्च बढ़ने की आशंका है. भ्रम व प्रलोभन से बचें. व्यवस्थागत अनुशासन और आत्मनियंत्रण बढ़ाएं. आर्थिक पक्ष सामान्य बना रहेगा. पेशेवरों से सीख सलाह बनाए रखें.

तुला: तुला राशि के जातकों के भूमि भवन के मामले संवरेंगे. धन संपत्ति पर फोकस रहेगा. लेनदेन के मामले पक्ष में बनेंगे. पेशेवरता पर जोर रहेगा. टीम वर्क में बेहतर रहेंगे. औद्योगिक प्रयास आगे बढ़ाएंगे. उद्योग व्यापार में बेहतर रहेंगे.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को लोभ व लुभावने वादों में न आना चाहिए. व्यर्थ प्रलोभन से बचें. लापरवाही पर अंकुश बढ़ाएं. उधार में लेनदेन न करें. मेहनत से परिणाम बढ़ाएंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. परिश्रम पर जोर रहेगा. बजट की अनदेखी से बचें.

धनु: धनु राशि के जातकों की आर्थिकी बल पाएगा. कारोबार सकारात्मक बना रहेगा. वित्तीय लेनदेन पर फोकस बढ़ाए रखेंगे. बचत पर जोर होगा. साख संवार पाएगी. प्रशासन व प्रबंधन को बल मिलेगा. अन्य के प्रभाव में जल्द नहीं आएंगे.

मकर: मकर राशि के लोगों को आवश्यक वस्तु की खरीदी कर सकते हैं. भवन वाहन के मामले बनेंगे. आर्थिक प्रयासों में सूझबूझ दिखाएंगे. वित्तीय व्यवहार पर नियंत्रण रखें. कामकाज सामान्य रहेगा. बड़प्पन की सोच बनाए रखेंगे.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों का आर्थिक स्त्रोत बढ़ाने पर जोर होगा. सहकारिता का भाव बना रहेगा. कार्य व्यवसाय पर फोकस रखेंगे. पेशेवर संबंधों का लाभ उठाएंगे. आर्थिक क्षेत्र में सफलता उत्साहित रखेगी. हितलाभ बेहतर बना रहेगा. शुभ सूचनाएं मिलेंगी.

मीन: मीन राशि के लोगों का वित्तीय प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. बैंकिंग में रुचि बढ़ेगी. वैभव में वृद्धि होगी. संपत्ति के मामले सधेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. धनधान्य में बढ़त बनी रहेगी. पैतृक कार्य व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे.

