जोधपुर बस हादसा: मुआवजे पर बनी बात, मृतकों के परिजनों ने खत्म किया धरना, पोस्टमार्टम शुरू

जोधपुर बस हादसे में 15 लोगों की मौत के बाद मृतकों के परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया था जो प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बनने के बाद खत्म हो गया है. प्रशासन ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10 लाख रुपये और एक से अधिक मृतक होने पर 25 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान किया है.

जोधपुर बस हादसा: मृतकों के परिजनों और प्रशासन के बीच बनी सहमति. (photo: ITG)
जोधपुर बस हादसा: मृतकों के परिजनों और प्रशासन के बीच बनी सहमति. (photo: ITG)

जोधपुर के फलोदी स्थित मतोड़ा बस हादसे को लेकर चल रहा धरना प्रशासन और मृतकों के परिजनों के बीच सहमति बनने के बाद आज खत्म हो गया है. अब मृतकों के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 10 महिलाएं, 4 बच्चे और एक चालक शामिल है. 

दरअसल, रविवार रात को फलोदी के मतोड़ा हाईवे पर एक तेज रफ्तार बस खड़े ट्रोले से टकरा गई. शुरुआती जांच में ड्राइवर की झपकी आने की आशंका जताई जा रही है. इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 10 महिलाएं, 4 बच्चे और एक चालक शामिल है. हादसे के बाद परिजनों ने शुरुआत में 25-25 लाख रुपये और एक सरकारी नौकरी की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया था. दूसरी ओर प्रशासन परिजनों को मनाने में जुटा था. अब परिजनों और प्रशासन के बीच सहमति बनने पर मृतकों के परिजनों ने अपना धरना खत्म कर दिया.

वहीं, पुलिस ने हादसे में मारे गए लोगों के शवों को  महात्मा गांधी अस्पताल और एम्स की मोर्चरी में रखवा दिया था, जहां कांग्रेस नेता करण सिंह उचियारड़ा नेतृत्व में धरना चल रहा था.

प्रशासन ने किया मुआवजे का ऐलान

जिला रसद अधिकारी अंजुम ताहिर सम्मा ने धरनास्थल पर पहुंचकर मुआवजे की घोषणा की. उन्होंने बताया कि प्रत्येक मृतक के परिजन को दस लाख रुपये, तीन या अधिक मृतक एक ही परिवार के होने पर परिजनों को 25 लाख रुपये दिए जाएंगे. जबकि गंभीर घायलों को 2 लाख और सामान्य घायलों को 1 लाख रुपये दिए जाएंगे. प्रशासन के ऐलान के बाद कांग्रेस नेता करण सिंह उचियारड़ा ने इस पर सहमति जताई और धरना समाप्त कर दिया.

क्या बोले मदन दिलावर

हादसे की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रभारी मंत्री और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जोधपुर पहुंचे. उन्होंने जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल और फलोदी प्रशासन से बात की. मीडिया से बात करते हुए दिलावर ने कहा कि सारी मांगें कभी किसी की मानी नहीं गई हैं, लेकिन वाजिब मांगें मानी जाएंगी. 

उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनशील होने की बात कही और यथोचित मदद का आश्वासन दिया. हादसे के कारण पर उन्होंने कहा, 'खड़े ट्रोले में बस घुस गई, इसमें ड्राइवर की झपकी आना संभव है. हालांकि, मैं मौके पर नहीं था, इसलिए निश्चित नहीं कह सकता. हाईवे पर ट्रोले के खड़े होने की जांच होगी. भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे.'

बताया जा रहा है कि इस हादसे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पटना के सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं. उनके आज जोधपुर आने की संभावना है. माना जा रहा है कि वे अंतिम संस्कार के समय शामिल हो सकते हैं.
(इनपुर- अशोक कुमार)

---- समाप्त ----
