हार्डवेयर शॉप में हुआ तेज धमाका, अंदर सो रहा शख्स 20 फीट दूर सड़क पर जा गिरा, हुई मौत-CCTV

झुंझुनू में अचानक एक हार्डवेयर दुकान में विस्फोट हुआ और आसपास के किताबों की दुकानों में भी आग लग गई. विस्फोट इतना तेज था कि दुकान का शटर 60 फीट दूर जाकर गिरा और अंदर सो रहा व्यक्ति 20 फीट दूर सड़क पर गिरा. जिससे उसकी मौत हो गई.

विस्फोट के बाद मलबे में तब्दील दुकान. (Photo: Screengrab)
राजस्थान के झुंझुनू जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. रात के अंधेरे में खेतड़ी कस्बे के निजामपुर मोड़ पर एक हार्डवेयर की दुकान में भीषण विस्फोट हुआ. जिससे इलाके में दहशत फैल गई. विस्फोट इतनी तेज था कि दुकान की लोहे का शटर करीब 60 फीट दूर जाकर गिरा. जबकि दुकान के अंदर सो रहा व्यक्ति धमाके की ताकत से 20 फीट दूर सड़क पर जा गिरा. हादसे में दुकानदार पपुरना निवासी शंकर लाल की मौके पर ही मौत हो गई. घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है. 

विस्फोट के बाद आसपास की दुकानों के भी टूट गए शीशे

स्थानीय लोगों ने बताया कि देर रात अचानक जोरदार धमाका हुआ. जिससे आसपास की पूरी गली दहल गई. लोगों ने देखा कि हार्डवेयर की दुकान से धुआं और लपटें उठ रही थीं. धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि आसपास की दुकानों के शीशे टूट गए और सड़क पर मलबा बिखर गया. घटना के बाद लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई. लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी.

इस पर खेतड़ी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने मृतक के शव को खेतड़ी के राजकीय अजीत उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है.

सिलेंडर या केमिकल के विस्फोट की जताई जा रही है आशंका

प्रारंभिक रूप से यह आशंका जताई जा रही है कि विस्फोट गैस सिलेंडर या किसी केमिकल के कारण हुआ होगा है. क्योंकि दुकान में पेंट और थिनर जैसी ज्वलनशील सामग्री रखी जाती थी. विस्फोट के बाद लगी आग तेजी से पास की किताबों की दुकान तक फैल गई. जिससे वहां भी भारी नुकसान हुआ. 

फिलहाल आसपास की दुकानों को खाली करवा लिया गया है. ताकि किसी और हादसे से बचा जा सके. पुलिस ने इलाके को घेर लिया है और हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है. स्थानीय लोगों ने इस घटना को खेतड़ी में अब तक हुए सबसे भीषण विस्फोटों में से एक बताया है. हार्डवेयर की दुकान में हुए इस धमाके का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है.

