scorecardresearch
 

Feedback

राजस्थान: तहरीक-ए-तालिबान से जुड़ा मौलवी जालोर से गिरफ्तार, चार साल से था आतंकी संगठन के संपर्क में

राजस्थान एटीएस ने जालोर के सांचौर से एक मौलवी को गिरफ्तार किया है, जो अफगानिस्तान के आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) से जुड़ा हुआ था. आरोपी ओसामा उमर चार साल से संगठन के टॉप कमांडरों के संपर्क में था और चार युवकों का ब्रेनवॉश कर उन्हें कट्टर बना रहा था. वह दुबई के रास्ते अफगानिस्तान भागने की फिराक में था.

Advertisement
X
टीटीपी से जुड़ा मौलवी गिरफ्तार (Photo: Sharat Singh/ITG)
टीटीपी से जुड़ा मौलवी गिरफ्तार (Photo: Sharat Singh/ITG)

राजस्थान एटीएस ने जालोर जिले के सांचौर से एक मौलवी को गिरफ्तार किया है, जो अफगानिस्तान के प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) से जुड़ा हुआ था. गिरफ्तार मौलवी का नाम ओसामा उमर है. ओसामा पिछले चार साल से टीटीपी के टॉप कमांडरों के संपर्क में था और इंटरनेट कॉलिंग के जरिए उनसे बातचीत करता था.

ओसामा गुजरात-राजस्थान बॉर्डर के पास एक मस्जिद में रह रहा था. एटीएस को सूचना मिली थी कि वह देश में आतंकी विचारधारा फैलाने और युवाओं को संगठन से जोड़ने की कोशिश कर रहा है. इसके बाद एटीएस ने चार दिन की गहन पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया.

टीटीपी से जुड़ा आतंकी गिरफ्तार 

सम्बंधित ख़बरें

अर्धसैनिक बल और पुलिस मिलकर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं
पाकिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान के 10 आतंकी गिरफ्तार, पंजाब में हमले की बड़ी साजिश नाकाम 
प्रतीकात्मक तस्वीर
PAK के आतंकी संगठन TTP ने ईद-उल-अजहा पर तीन दिन के सीज फायर की घोषणा की 
सांकेतिक तस्वीर
'पूरे पाकिस्तान में करें हमले...', तहरीक-ए-तालिबान ने लड़ाकों को दिया आदेश 
Peshawar mosque blast
पाक को लगातार जख्म दे रहा तहरीक-ए-तालिबान, जानिए पूरा घटनाक्रम 
TTP Captures PAK Military Base in Khyber Pakhtunkhwa
खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी मिलिट्री बेस पर TTP का कब्जा, ऑपरेशन का VIDEO किया जारी 

पूछताछ में सामने आया कि ओसामा ने चार अन्य लोगों को भी प्रभावित किया था और उन्हें कट्टरपंथ की राह पर लाने की कोशिश कर रहा था. एटीएस का कहना है कि अगर कार्रवाई में दो दिन की भी देरी होती तो ओसामा देश से बाहर भागने में कामयाब हो जाता. वह दुबई के रास्ते अफगानिस्तान जाने की योजना बना चुका था.

ATS ने छापेमारी कर पांच संदिग्धों को पकड़ा

पिछले दिनों एटीएस ने राजस्थान के चार जिलों में छापेमारी कर पांच संदिग्धों को पकड़ा था. इनमें ओसामा उमर के अलावा मसूद (बाड़मेर), मोहम्मद अयूब (जोधपुर), मोहम्मद जुनेद (करौली) और बसीर (बाड़मेर) शामिल हैं. एटीएस अब सभी से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि इनका नेटवर्क भारत में और कितना फैला हुआ है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    आर्थिक राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Buxar Election
    Karakat Election
    Mahua Chunav
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Advertisement