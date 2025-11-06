राजस्थान: तहरीक-ए-तालिबान से जुड़ा मौलवी जालोर से गिरफ्तार, चार साल से था आतंकी संगठन के संपर्क में

राजस्थान एटीएस ने जालोर जिले के सांचौर से एक मौलवी को गिरफ्तार किया है, जो अफगानिस्तान के प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) से जुड़ा हुआ था. गिरफ्तार मौलवी का नाम ओसामा उमर है. ओसामा पिछले चार साल से टीटीपी के टॉप कमांडरों के संपर्क में था और इंटरनेट कॉलिंग के जरिए उनसे बातचीत करता था.

ओसामा गुजरात-राजस्थान बॉर्डर के पास एक मस्जिद में रह रहा था. एटीएस को सूचना मिली थी कि वह देश में आतंकी विचारधारा फैलाने और युवाओं को संगठन से जोड़ने की कोशिश कर रहा है. इसके बाद एटीएस ने चार दिन की गहन पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया.

टीटीपी से जुड़ा आतंकी गिरफ्तार

पूछताछ में सामने आया कि ओसामा ने चार अन्य लोगों को भी प्रभावित किया था और उन्हें कट्टरपंथ की राह पर लाने की कोशिश कर रहा था. एटीएस का कहना है कि अगर कार्रवाई में दो दिन की भी देरी होती तो ओसामा देश से बाहर भागने में कामयाब हो जाता. वह दुबई के रास्ते अफगानिस्तान जाने की योजना बना चुका था.

ATS ने छापेमारी कर पांच संदिग्धों को पकड़ा

पिछले दिनों एटीएस ने राजस्थान के चार जिलों में छापेमारी कर पांच संदिग्धों को पकड़ा था. इनमें ओसामा उमर के अलावा मसूद (बाड़मेर), मोहम्मद अयूब (जोधपुर), मोहम्मद जुनेद (करौली) और बसीर (बाड़मेर) शामिल हैं. एटीएस अब सभी से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि इनका नेटवर्क भारत में और कितना फैला हुआ है.

