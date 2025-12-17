scorecardresearch
 
पलटकर 15 फीट दूर गिरी बच्चों से भरी स्कूल वैन, सामने आया SUV की भयानक टक्कर का VIDEO

जयपुर के मानसरोवर इलाके में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां स्कूली बच्चों से भरी एक निजी स्कूल वैन को तेज रफ्तार SUV ने टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि वैन हवा में उछलकर पलट गई. इस पूरी घटना का CCTV फुटेज सामने आया है। हादसे में वैन चालक समेत 6 बच्चे घायल हुए हैं.

SUV की भयानक टक्कर से15 फीट घिसटी बच्चों की स्कूल वैन (Photo: itg)
राजस्थान में जयपुर के मानसरोवर इलाके में मंगलवार सुबह रफ्तार का खौफनाक मंजर देखने को मिला. यहां स्कूली बच्चों को लेकर जा रही एक निजी स्कूल वैन को तेज रफ्तार SUV कार ने टक्कर मार दी. यह पूरा हादसा लाइव CCTV फुटेज में कैद हो गया है, जिसमें टक्कर के बाद वैन का हवा में उछलना और पलटी खाना साफ दिखाई दे रहा है. उस वक्त वैन में कुल 10 स्कूली बच्चे सवार थे, जिसमें वैन चालक इंद्र सिंह सहित 6 बच्चे घायल हो गए.

हादसा मानसरोवर के वीटी रोड पर सुबह करीब 11 बजे हुआ. CCTV फुटेज के मुताबिक, चौराहा पार कर रही स्कूल वैन में अचानक ओवर स्पीड SUV कार जा घुसी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूल वैन करीब 15 फीट दूर जाकर पलट गई. हादसे के तुरंत बाद वैन में सवार बच्चों की चीख-पुकार गूंज उठी और सड़क पर अफरा-तफरी मच गई. हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने बिना देर किए पलटी हुई वैन से बच्चों को बाहर निकाला और सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है.

CCTV फुटेज में यह भी साफ नजर आता है कि टक्कर के बाद SUV कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि स्कूल वैन का बीच का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया. हादसे के बाद आरोपी कार चालक मौके पर ही कार छोड़कर फरार हो गया. सूचना मिलते ही एक्सीडेंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त SUV को जब्त कर लिया गया है.

पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर फरार चालक की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है. हादसे में घायल स्टूडेंट्स शिवी माथुर, अर्थव झा, शुभ उपाध्याय, अनन्या शर्मा, ऋषिका जैन और धैर्य माथुर अस्पताल में जरूर भर्ती हैं, लेकिन गनिमत रही की बड़ी अनहोनी टल गई.

