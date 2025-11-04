"जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई!" जयपुर हादसे में मौत बनकर दौड़ा डंपर लेकिन महिला को खरोच तक नहीं आई- CCTV

जयपुर में सोमवार को हुए भयावह सड़क हादसे का एक चमत्कारिक वीडियो सामने आया है. जिसे देखकर हर कोई हैरान है. यह हादसा हरमाड़ा इलाके में हुआ, जहां एक तेज़ रफ्तार डंपर ने कई वाहनों को टक्कर मार दी. जिससे सड़क पर अफरा-तफरी मच गई. हादसे में चकनाचूर होती गाड़ियां और सड़क पर मची चीख पुकार ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया. लेकिन इसी खौफनाक मंजर के बीच एक ऐसा करिश्मा हुआ, जिसे देखकर लोग कह उठे “जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई!”

दरअसल डंपर हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि सड़क किनारे एक महिला के साथ एक व्यक्ति और एक युवक पैदल जा रहे थे, तभी पीछे से रफ्तार बनकर डंपर आया. जिसने देखते ही देखते तीनों को अपनी चपेट में ले लिया.

टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों पुरुष कई फीट उछलकर दूर जा गिरे. वहां मौजूद लोगों के दिल दहल गए और चारों तरफ धूल के गुबार के साथ अफरा-तफरी मच गई. लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि महिला, जो उन्हीं के साथ चल रही थी, उसे खरोंच तक नहीं आई. वो कुछ पल तक स्तब्ध खड़ी रही, फिर ज़मीन पर पड़े दोनों को देखकर सदमे में गिर पड़ी.

हादसे में 19 लोगों की हुई मौत

आसपास के लोग उसे संभालने दौड़े, किसी को यकीन नहीं हुआ कि मौत के इतने करीब होकर भी वह ज़िंदा है. घटना का सीसीटीवी सामने आया है जिसे देख लोग भगवान का चमत्कार बता रहे हैं. इस घटना में करीब 15 वाहन चकनाचूर हो गए और अब तक 19 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है.

वहीं इस हादसे में घायल अन्य लोगों का इलाज चल रहा है. पुलिस ने डंपर को जब्त कर दिया है और घायल डंपर चालक का भी एसएमएस अस्पताल में इलाज जारी है. डंपर चालक नशे में था. जिसने एक किलोमीटर तक गाड़ियों को टक्कर मारते हुए कहर बरपाया था.

