scorecardresearch
 

Feedback

जैसलमेर: सीमा पर ISI का जासूस गिरफ्तार, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के मूवमेंट की जानकारी पाक भेजी थी

राजस्थान की सीआईडी इंटेलिजेंस ने जैसलमेर से हनीफ खान नाम के जासूस को गिरफ्तार किया. हनीफ सोशल मीडिया के जरिए आईएसआई से जुड़ा था और भारतीय सेना की गोपनीय जानकारी साझा करता था. उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सेना के मूवमेंट की जानकारी भेजी थी. यह इस साल जासूसी के आरोप में चौथी गिरफ्तारी है.

Advertisement
X
ISI के लिए जासूसी करने वाला हनीफ गिरफ्तार (Photo: Dev Ankur/ITG)
ISI के लिए जासूसी करने वाला हनीफ गिरफ्तार (Photo: Dev Ankur/ITG)

राजस्थान की सीआईडी इंटेलिजेंस ने एक बड़ी कार्रवाई में जैसलमेर से हनीफ खान को गिरफ्तार किया है. हनीफ पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए भारतीय सेना की गोपनीय जानकारी भेजने का आरोप है. यह गिरफ्तारी इस साल जासूसी के आरोप में जैसलमेर से हुई चौथी गिरफ्तारी है.

महानिरीक्षक पुलिस सीआईडी (सुरक्षा) डॉ. विष्णुकांत ने बताया कि टीम लंबे समय से राज्य में जासूसी गतिविधियों पर नजर रख रही थी. जांच में सामने आया कि हनीफ खान सोशल मीडिया के जरिए लगातार आईएसआई से संपर्क में था.

ISI का जसूस जैसलमेर से गिरफ्तार 

सम्बंधित ख़बरें

Nepali Citizen Arrested
दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने किया ISI जासूसी मॉड्यूल का भंडाफोड़, नेपाली नागरिक गिरफ्तार 
Putin health news
टॉयलेट तक में रूसी जासूस नहीं छोड़ते सुराग, क्या है पुतिन के 'पू ब्रीफकेस' का राज? 
delhi police special cell arrested one nepali man
Delhi: गिरफ्तार नेपाली जासूस, ISI को भेजता था सिम कार्ड 
Phone Tapping
'40 लाख लोगों की एक साथ जासूसी कर सकता है PAK, चीन मददगार...', एमनेस्टी का बड़ा खुलासा 
Operation Sindoor Sambhav whatsapp
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान था जासूसी का खतरा, व्हाट्सएप की जगह जवानों ने इस्तेमाल किया SAMBHAV 

हनीफ खान भारत-पाक सीमा के पास बहला गांव का रहने वाला है. उसका सीमावर्ती इलाकों मोहनगढ़, घड़साना आदि में आना-जाना था, जिससे वह आसानी से जानकारी जुटा लेता था. पूछताछ में पता चला कि वह महत्वपूर्ण सैन्य संस्थानों और सेना के मूवमेंट की जानकारी रखता था.

सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि हनीफ ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सेना के मूवमेंट की जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर को भेजी थी. केंद्रीय पूछताछ केंद्र जयपुर में विभिन्न एजेंसियों द्वारा पूछताछ और मोबाइल की तकनीकी जांच में यह साबित हुआ कि हनीफ पैसों के बदले सामरिक सूचनाएं साझा करता था.

Advertisement

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दी थी अहम जानकारी

इन गंभीर आरोपों के पुख्ता सबूत मिलने के बाद सीआईडी इंटेलिजेंस ने राजकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत मामला दर्ज कर गुरुवार 25 सितंबर को उसे गिरफ्तार कर लिया. सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि ऐसे नेटवर्क को तोड़ने के लिए लगातार निगरानी बढ़ाई जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement