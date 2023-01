राजस्थान के भरतपुर में चार्टर्ड प्लेन क्रैश, आगरा से भरी थी उड़ान, Video

राजस्थान के भरतपुर में एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया है. बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी के चलते प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है. इस प्लेन ने यूपी के आगरा से उड़ान भरी थी और भरतपुर जिले के उच्छैन इलाके में ये हादसा हुआ है.



यूपी के आगरा से उड़ान भरने वाला एक हेलीकॉप्टर राजस्थान के भरतपुर जिले के उच्छैन क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है. वहां अफरा-तफरी का माहौल हो गया है. आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए. गनीमत रही है कि रिहाइशी इलाके में ये प्लैन क्रैश नहीं हुआ. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया कि भरतपुर में एक चार्टेड एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया. पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं. हालांकि अधिक जानकारी का इंतजार है.

इंडियन एयरफोर्स का ये प्लेन बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, एयरफोर्स के अधिकारी और ग्रामीण लोग वहां पहुंच चुके हैं. मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है.

#WATCH | Rajasthan, Bharatpur | Wreckage of jet seen. Earlier report as confirmed by Bharatpur District Collector Alok Ranjan said charter jet, however, defence sources confirm IAF jets have crashed in the vicinity. Therefore, more details awaited. pic.twitter.com/005oPmUp6Z