हनुमानगढ़: रिश्ते में लगने वाले दादा ने 8 साल की पोती को उतारा मौत के घाट, संदूक से मिला शव

हनुमानगढ़ जिले के टाउन थाना क्षेत्र की बिहारी बस्ती में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक दादा ने अपनी ही 8 वर्षीय नाबालिग पोती की हत्या कर दी और शव को संदूक में छुपा दिया.

जानकारी के अनुसार, 16 अगस्त को जन्माष्टमी के दिन बच्ची घर से गायब हो गई थी. परिवार वालों ने सोचा कि वह झांकियां देखने गई होगी. लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाश की. बच्ची का पता न चलने पर पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई.

8 वर्षीय नाबालिग की हत्या कर शव को छुपाया

पुलिस ने जांच शुरू की तो पड़ोस के ही एक घर से बदबू आने लगी. शक होने पर तलाशी ली गई तो संदूक के अंदर बच्ची का शव बरामद हुआ. घटना की खबर फैलते ही मोहल्ले में सनसनी फैल गई और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. बच्ची की दादी ने कहा कि आरोपी भले ही उनका भाई है लेकिन इतनी घिनौनी हरकत करने पर उसे फांसी मिलनी चाहिए.

वहीं बच्ची के पिता ने रोते हुए कहा कि वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि उनके परिवार का ही सदस्य ऐसा करेगा. उन्होंने मांग की कि आरोपी को चौक पर लाकर फांसी दी जाए. साथ ही उन्होंने घर के पास बने शराब के ठेके को हटाने की भी मांग की.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

फिलहाल पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की तैयारी की जा रही है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से जांच की जा रही है.

