5 फुट चौड़े पंखों वाला चमगादड़... डरावनी आंखे, नुकीले दांत देख डरे लोग

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा क्षेत्र के सुरली कल्याणपुरा गांव में इन दिनों एक विशालकाय चमगादड़ चर्चा का विषय बना हुआ है. मंगलवार शाम गांव में लगभग 5 फुट चौड़े पंख और 3 फीट लंबे इस चमगादड़ को देखा गया. इसे देखने के बाद ग्रामीणों ने इसका वीडियो बनाया और फोटो भी खींची. जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

वन विभाग के अनुसार यह फ्लाइंग फोक्स प्रजाति का चमगादड़ है. भीलवाड़ा के डीएफओ गौरव गर्ग ने बताया कि इस तरह के चमगादड़ भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं. यह इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होते. इसका वजन करीब डेढ़ से दो किलोग्राम होता है और उड़ने पर दोनों ओर दो-दो फीट लंबे पंख फैल जाते हैं.

विशालकाय चमगादड़ देख चौंक गए ग्रामीण

डीएफओ ने बताया कि दिन में यह कम दिखाई देता है और अधिकतर रात में ही सक्रिय रहता है. ग्रामीणों ने बताया कि इस चमगादड़ की आंखें डरावनी दिखती हैं, मुंह में नुकीले दांत और पंखों पर पंजे जैसे नुकीले हिस्से दिखाई देते हैं. पहली बार इस क्षेत्र में इतने बड़े आकार का चमगादड़ देखने को मिला है.

विशेषज्ञों के अनुसार फ्लाइंग फोक्स इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते. यह फल और फूलों का रस खाते हैं. खेती में परागण की प्रक्रिया में इनकी अहम भूमिका होती है. हालांकि कभी-कभी इनमें बीमारी होने पर वायरस फैलने की संभावना रहती है.

फ्लाइंग फोक्स प्रजाति का चमगादड़

डीएफओ गौरव गर्ग ने कहा कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह चमगादड़ हिंसक नहीं होता. उन्होंने अपील की कि ग्रामीण अफवाहों से बचें और सामान्य जीवन जीएं.

