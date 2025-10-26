scorecardresearch
 

Feedback

Barmer: कमरे में सोते वक्त दो चचेरे भाइयों की जिंदा जलकर मौत, तीसरा अस्पताल में भर्ती

बाड़मेर के भाडखा गांव में रविवार सुबह घर में अचानक लगी आग से दो चचेरे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीसरा भाई गंभीर रूप से झुलस गया. हादसा तड़के 5 बजे उस वक्त हुआ जब तीनों सो रहे थे. सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया. पुलिस के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी है.

Advertisement
X
आग शॉर्ट सर्किट होने से लगी है. (Photo: Dinesh Bohra/ITG)
आग शॉर्ट सर्किट होने से लगी है. (Photo: Dinesh Bohra/ITG)

राजस्थान के बाड़मेर जिले में रविवार सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ. भाडखा गांव के जस्तानियो की ढाणी में एक घर में अचानक आग लगने से दो चचेरे भाइयों की मौके पर ही जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि तीसरा भाई गंभीर रूप से झुलस गया है. झुलसे युवक को पहले बाड़मेर मेडिकल कॉलेज में प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

घटना रविवार तड़के सुबह करीब 5 बजे की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, जस्तानियो की ढाणी निवासी देवीलाल अपने भाई शंकराराम के घर रात को खाना खाने गए थे और वहीं रुक गए थे. देवीलाल का 21 वर्षीय बेटा जसराम अपने चचेरे भाइयों 19 वर्षीय अरुण पुत्र शंकराराम और 12 वर्षीय राजूराम पुत्र पुरखाराम के साथ एक ही कमरे में सोया हुआ था.

यह भी पढ़ें: जैसलमेर के बाद बाड़मेर में भी भीषण हादसा, टक्कर के बाद जिंदा जल गए स्कॉर्पियो में बैठे चार लोग

सम्बंधित ख़बरें

दो चचेरे भाइयों की जिंदा जलकर मौत 
barmer news
बाड़मेर: 3 बच्चों को मां ने तालाब में फेंका 
crowd near crime scene
आधी रात को 3 बच्चों को पानी में फेंककर खुद भी कूद गई मां  
barmer car fire
बाड़मेर: स्कॉर्पियो में जिंदा जले 4 लोग 
बाड़मेर में जिंदा चल गए चार लोग (Photo: Screengrab)
बाड़मेर में भीषण हादसा, टक्कर के बाद जिंदा जल गए स्कॉर्पियो में बैठे चार लोग  

सुबह अचानक कमरे में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. जब तक परिवार और ग्रामीण मौके पर पहुंचे, पूरा कमरा लपटों में घिर चुका था. ग्रामीणों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी. फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. अरुण और राजूराम की दर्दनाक मौत हो चुकी थी, जबकि जसराम गंभीर रूप से झुलस गया था.

Advertisement

ग्रामीण थाना अधिकारी राजूराम बामणिया ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट प्रतीत हो रहा है, हालांकि सटीक वजह का पता लगाने के लिए एफएसएल टीम को बुलाया गया है. टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और आगे की जांच शुरू कर दी है.

बाड़मेर

'दिवाली मनाने के लिए अपने गांव आया था'

बताया गया कि मृतक अरुण मुंबई में प्लास्टिक कप बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करता था और दिवाली मनाने के लिए अपने गांव आया हुआ था. वहीं, उसका चचेरा भाई राजूराम गांव के स्कूल में 7वीं कक्षा का छात्र था. देवीलाल की पत्नी का निधन कुछ वर्ष पहले हो चुका है और उसका एकमात्र बेटा जसराम इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया है.

गांव के लोगों के अनुसार, शंकराराम, देवीलाल और पुरखाराम तीनों सगे भाई हैं और उनके घर एक-दूसरे से करीब 100 से 150 मीटर की दूरी पर हैं. हादसे ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया है. भाडखा सरपंच ने बताया कि यह हादसा इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला. फिलहाल पुलिस इस आगजनी की घटना के सभी पहलुओं की जांच में जुटी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    आज का राशिफल
    Raghopur Election
    Bihar Election Result 2025
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Mokama Election
    करियर राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement