अलवर: शराबी ट्रक ड्राइवर ने मचाई तबाही, ईंटों से भरा ट्रक खोखों में घुसा, आग से मचा हड़कंप

अलवर जिले के खैरथल-तिजारा क्षेत्र के किशनगढ़बास कस्बे में सोमवार देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. बस स्टैंड के पास तोप सर्किल के पास ईंटों से भरा एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक सड़क किनारे बने लकड़ी के खोखों में जा घुसा. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक और खोखों में आग लग गई. देखते ही देखते आग की लपटें चारों तरफ फैल गईं और इलाके में हड़कंप मच गया.

रात करीब 11 बजे हुए इस हादसे के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए. मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी. तीन दमकल वाहनों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

टक्कर लगते ही ट्रक में लगी आग

जानकारी के अनुसार, ट्रक ड्राइवर शराब के नशे में था. हादसे के दौरान ट्रक सड़क किनारे बनी अस्थाई दुकानों को तोड़ता हुआ पलट गया. टक्कर और आग की वजह से सड़क पर भारी नुकसान हुआ. गनीमत रही कि हादसा देर रात हुआ, नहीं तो बड़ा जनहानि हो सकती थी.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

ट्रक चालक की पहचान रफीक खान निवासी लाडपुर (रामगढ़) के रूप में हुई है. हादसे में रफीक गंभीर रूप से घायल हो गया. मौके पर मौजूद लोगों ने उसे पुलिस की मदद से किशनगढ़बास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया. थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और राहत कार्यों की निगरानी की.

