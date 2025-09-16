scorecardresearch
 

Dholpur: पार्वती नदी में स्नान के दौरान 5 लोग डूबे, 18 वर्षीय युवक की मौत, चार सदस्य सुरक्षित

धौलपुर के कंचनपुर थाना क्षेत्र में पार्वती नदी में स्नान के दौरान पांच लोग डूब गए. चार सदस्य सुरक्षित बचाए गए, लेकिन 18 वर्षीय शुभम गोस्वामी की मौत हो गई. मंगलवार को एसडीआरएफ और पुलिस की मदद से 12 घंटे की तलाश के बाद उसका शव नदी से निकाला गया और पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा गया. पूरे गांव में शोक का माहौल है.

मृतक की फाइल फोटो. (Photo: Umesh Mishra/ITG)
मृतक की फाइल फोटो. (Photo: Umesh Mishra/ITG)

धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र में सोमवार शाम को एक दुखद घटना सामने आई. ध्रुवास बालाजी मंदिर के पास बहती पार्वती नदी में मंदिर दर्शन के लिए आए परिवार के पांच सदस्य स्नान करते समय डूब गए. स्थानीय लोगों और चरवाहों की तत्परता के बावजूद 18 वर्षीय शुभम गोस्वामी की जान नहीं बचाई जा सकी. वहीं, चार अन्य परिवारजन सुरक्षित बचा लिए गए.

जानकारी के अनुसार, बसेड़ी के मठ धौर्य गांव निवासी ऋषिकेश गोस्वामी अपनी पत्नी, बेटे, बहू और अन्य परिवारजनों के साथ मंदिर दर्शन के लिए आए थे. सोमवार की शाम करीब 5-6 बजे परिवार स्नान के लिए नदी में उतरा. इस दौरान अचानक सभी नदी में डूबने लगे. पास में मौजूद चरवाहों और युवाओं ने तुरंत मदद की और चार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

यह भी पढ़ें: फेक आईडी, डमी हथियार और नीली बत्ती लगी कार... धौलपुर में फर्जी ADG पकड़ा गया, पत्नी के साथ जा रहा था बंगाल

शुभम का शव मंगलवार को एसडीआरएफ की मदद से 12 घंटे के रेस्क्यू अभियान के बाद नदी से निकाला गया. शव को बाड़ी के सरकारी अस्पताल में परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया और बाद में परिजनों को सौंप दिया गया. मृतक के दादा सियाराम गोस्वामी ने बताया कि शुभम बीएड द्वितीय वर्ष का छात्र था और रीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था.

परिवार के अनुसार, शुभम के पिता ऋषिकेश मजदूरी करते हैं और परिवार में चल रही परेशानियों के चलते दो दिन पहले मंदिर दर्शन के लिए गए थे. शुभम के बड़े भाई सचिन की शादी हो चुकी है और शुभम अभी पढ़ाई कर रहा था.

मामले में पुलिस ने कही ये बात

कंचनपुर पुलिस के हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार ने बताया कि घटना के तुरंत बाद एसडीआरएफ की टीम को बुलाकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया. रात होने के कारण युवक को नहीं बचाया जा सका, लेकिन मंगलवार को नदी से डेडबॉडी निकालकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया. इस घटना से पूरे इलाके में शोक का माहौल है.

