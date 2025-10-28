scorecardresearch
 

राजस्थान: धौलपुर में पलटा सरसों के तेल से भरा टैंकर, ग्रामीणों में मची लूट- VIDEO

राजस्थान के धौलपुर में सरसों के तेल से भरा एक टैंकर पलट गया. टैंकर को पलटा देख बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और करीब 40 टन तेल लूट ले गए. ग्रामीणों द्वारा तेल लूटने का वीडियो भी सामने आया है.

टैंकर से गिरे तेल को लूटते ग्रामीण. (Photo: Umesh Mishra/ITG)
राजस्थान के धौलपुर जिले से होकर गुजर रहे एनएच-123 पर ठाकुर दास का नगला गांव के पास सामने से आ रही बस को बचाने के चक्कर में टैंकर बारिश के दौरान बेकाबू होकर खेत में पलट गया. जिससे टैंकर में भरा 40 टन सरसों का तेल खेत और पानी में फैल गया. टैंकर के पलट जाने के बाद मौके पर ग्रामीण पहुंच गए और सरसों के तेल को बर्तन, ड्रमों में भरकर ले गए.

भारी मात्रा में तेल खेत में भी भर गया. उसको भी ग्रामीण कपडे़ से छान कर ले गए. टैंकर ड्राइवर प्रधान पुत्र रामजीवन निवासी दूदू ने बताया कि वह मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से सरसों का तेल भरकर अलवर ले जा रहा था. तभी बारिश के दौरान एनएच 123 पर ठाकुर दास का नगला गांव के पास सामने से आ रही बस को बचाने के चक्कर में टैंकर सड़क से कच्चे रास्ते पर उतर गया.

40 टन सरसों का तेल लूट ले गए ग्रामीण

टैंकर की रफ्तार अधिक व गीली मिट्टी होने के कारण टैंकर खेत में पलट गया. टैंकर में 40 टन सरसों का तेल भरा हुआ था. टैंकर पलटने के बाद सरसों का तेल फैलना शुरू हो गया. वहीं, देखते ही देखते ग्रामीण भी पहुंच गए और सरसों के तेल को बर्तन, कट्टी, ड्रमों में भरकर ले गए.

इसके अलावा खेत में भरे पानी में फैले तेल को भी ग्रामीण कपडे़ से छान कर ले गए. हादसे में टैंकर ड्राइवर और खल्लासी को मामूली चोटें आई हैं. फिलहाल सैंपऊ थाना पुलिस ने क्रेन की मदद से टैंकर को सीधा करा दिया है और हादसे की जांच शुरू कर दी है.

