लूट का आतंक खत्म और धौलपुर में गैंग का पर्दाफाश... सरगना समेत चार लुटेरे गिरफ्तार

राजस्थान के धौलपुर जिले में पुलिस ने एक बड़े लूट गैंग का पर्दाफाश किया है. कंचनपुर थाना क्षेत्र के अरुआ नाले के पास पुलिस ने गैंग के मुख्य सरगना गौरव जाटव सहित चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए बदमाश लंगड़ा कर चलते नजर आए और उन्हें एसपी ऑफिस परिसर में पैदल घुमाया गया.

एसपी विकास सांगवान ने बताया कि गैंग ने जिले में 20 से अधिक लूट की वारदातों को अंजाम दिया था. इन वारदातों में लगभग 40 लाख रुपये और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की चोरी हुई थी. बदमाशों ने फाइनेंस कर्मियों को निशाना बनाया, जिनसे रकम, लैपटॉप और अन्य सामान लेकर फरार हो जाते थे. वारदातों का तरीका सुनियोजित था. दो बदमाश फाइनेंस कर्मियों की बाइक पर रैकी करते और तीन बदमाश पीछा करके सुनसान रास्ते में उन्हें धक्का देकर गिराते. इसके बाद हथियार की नोक पर लूट की जाती और रुपये व इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर बदमाश फरार हो जाते.

एसपी सांगवान ने बताया कि लंबे समय से हो रही लूट की घटनाओं को चुनौती मानते हुए कंचनपुर थाना एसएचओ अनूप सिंह और साइबर सेल की मदद से टीम गठित की गई थी. मुखबिर की सटीक सूचना और साइबर सेल की जांच के आधार पर चारों बदमाशों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार बदमाशों की पहचान 19 वर्षीय गौरव पुत्र भवानी सिंह, 19 वर्षीय राहुल पुत्र राकेश, 24 वर्षीय जोगेश पुत्र पृथ्वीराज और 24 वर्षीय विवेक उर्फ रामलखन उर्फ विष्णु पुत्र रामनिवास के रूप में हुई है.

गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ जारी है और अन्य बड़ी वारदातों का खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है. एसपी ने बताया कि पकड़े गए गैंग के सदस्य लूट को ही अपना पेशा बनाकर ऐशो-आराम की जिंदगी जी रहे थे. पुलिस की इस कार्रवाई से धौलपुर जिले में फाइनेंस कर्मियों और आम लोगों की सुरक्षा में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है.

