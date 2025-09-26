धौलपुर: नवरात्रि में 9 दिन की नवजात बच्ची को अस्पताल में छोड़कर फरार हुआ शख्स, मासूम की हालत गंभीर

नवरात्रि के पावन पर्व पर राजस्थान के धौलपुर जिले में एक मासूम नवजात बच्ची को किसी अनजान शख्स ने जिला अस्पताल में छोड़कर चला गया. बच्ची केवल 9 दिन की है और उसे अस्पताल के एफबीएनसी वार्ड में भर्ती कराया गया है. अस्पताल के स्टाफ ने तुरंत बच्ची का इलाज शुरू कर दिया है लेकिन मासूम की हालत गंभीर बनी हुई है.

घटना की जानकारी मिलने पर धौलपुर बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष मधु शर्मा जिला अस्पताल पहुंची. उन्होंने बच्ची की स्वास्थ्य स्थिति का जायजा लिया और चिकित्सकों को उचित इलाज के निर्देश दिए. बाल कल्याण समिति के साथ चाइल्ड हेल्पलाइन टीम भी मौके पर पहुंची. अध्यक्ष मधु शर्मा ने कहा कि बच्ची की स्थिति गंभीर है, इसलिए उसे विशेष देखरेख के लिए एफबीएनसी वार्ड में रखा गया है.

9 दिन की बच्ची अस्पताल में छोड़कर फरार

अध्यक्ष ने कहा कि बच्ची के माता-पिता की तलाश के लिए पुलिस को सूचित किया गया है. पुलिस बच्ची के परिवार का पता लगाने के प्रयास कर रही है. हालांकि, अभी तक किसी की पहचान नहीं हो सकी है. नवरात्रि के पावन पर्व पर यह घटना और भी दर्दनाक बन जाती है क्योंकि देशभर में इस समय कन्याओं को शक्ति स्वरूपा माना जाता है. इसी दौरान किसी निर्दयी मां या व्यक्ति द्वारा 9 दिन की मासूम बच्ची को बेसहारा छोड़ देना मानवता को शर्मसार करने वाली है.

अस्पताल के चिकित्सक लगातार बच्ची की निगरानी कर रहे हैं और उसकी स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. बाल कल्याण समिति भी बच्ची के लिए जरूरी कानूनी और सामाजिक सहायता मुहैया करवा रही है. मधु शर्मा ने कहा कि बच्ची को सुरक्षित रखने और उचित इलाज दिलाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं.

बच्ची की हालत नाजुक, माता-पिता की तलाश में पुलिस

धौलपुर जिला अस्पताल में भर्ती नवजात बच्ची को लेकर अस्पताल और बाल कल्याण समिति सतर्क है. बच्ची की सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ-साथ उसके माता-पिता की तलाश भी जारी है. घटना ने इलाके में लोगों में चिंता और सवाल पैदा कर दिए हैं कि आखिर क्यों किसी ने इतनी छोटी बच्ची को इतनी क्रूरता से छोड़ दिया.

