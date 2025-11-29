धौलपुर: पिकअप ने बाइक सवारों को रौंदा, युवक और 4 साल के बच्चे की मौत, दो महिलाएं घायल

राजस्थान के धौलपुर जिले के सैपऊ थाना क्षेत्र में एनएच-123 पर शनिवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया. उमरारा गांव के पास पिकअप और बाइक की जोरदार टक्कर में बाइक सवार युवक और चार साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि बाइक पर बैठी दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं. दोनों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जानकारी के अनुसार, सहजपुर गांव निवासी धीरज पुत्र महेश जाटव बाइक से रिश्तेदारी में शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था. उसके साथ महिला नीरज पत्नी नवल किशोर, गीता पत्नी महेश और चार वर्षीय बच्चा पियूष पुत्र नवल किशोर भी सवार थे. एनएच-123 पर उमरारा गांव के पास अचानक बाइक के सामने आवारा गोवंश आ गया. टक्कर लगते ही सभी लोग सड़क पर गिर पड़े.

तेज रफ्तार पिकअप ने रौंदा, दो की मौत

इसी दौरान धौलपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने सड़क पर गिरे चारों लोगों को रौंद दिया. हादसा इतना भीषण था कि धीरज और पियूष की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद घायलों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया.

एसएचओ ने दी जानकारी, चालक फरार

सैपऊ थाना एसएचओ प्रवेंद्र रावत ने बताया, पिकअप–बाइक की भिड़ंत में एक युवक और चार साल के बच्चे की मौत हुई है. घायल महिलाओं को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है. दोनों शवों को कब्जे में लेकर शवगृह में रखवाया गया है. परिजनों के पहुंचने के बाद रविवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा. पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है, जबकि पिकअप चालक फरार है.

