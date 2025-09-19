scorecardresearch
 

दौसा में हत्या के आरोपी ने जमानत पर आते ही निकाला डीजे पर जुलूस, पुलिस ने किया गिरफ्तार

राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी में हत्या का आरोपी सीताराम मीना जमानत पर बाहर आया था. इस दौरान आरोपी के समर्थकों ने जुलूस निकाला, जबकि आरोपी गाड़ी के ऊपर साफा बांधकर खड़ा था और समर्थक डीजे पर डांस कर रहे थे. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी सहित सात लोगों को गिरफ्तार किया.

हत्या के आरोपी ने इलाके में खौफ फैलाने के लिए जुलूस निकाला था (Photo: ITG)
राजस्थान की धार्मिक नगरी दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी का एक मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हत्या के मामले में सजा काट रहा एक आरोपी जैसे ही जमानत पर बाहर आया, तो उसके समर्थकों ने खुशी में जश्न मनाया. उसने क्षेत्र में खौफ फैलाने के लिए डीजे पर जुलूस निकाला. गाड़ियों के काफिले के साथ आरोपी साफा पहनकर इस तरह गाड़ी के ऊपर खड़ा था कि मानो उसने क्षेत्र का गौरव बढ़ाया हो. जबकि उसके समर्थक डीजे पर डांस कर रहे थे. वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने आरोपी और उसके समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया.

8 अगस्त 2023 को सीताराम मीना समेत कई बदमाशों ने हिस्ट्रीशीटर निरंजन मीना की बेरहमी से मारपीट की थी. इसमें निरंजन मीना की मौत हो गई थी. पुलिस ने सीताराम मीना को गिरफ्तार किया. बुधवार को सीताराम जमानत पर छूटकर मेहंदीपुर बालाजी पहुंचा. जहां जुलूस निकाल गया. 

जुलूस में सीताराम गाड़ी के सनरूफ से बाहर साफा बांधकर खड़ा था. आरोपी और उसके साथी कानून का मजाक उड़ाते दिखे. इस दौरान गाड़ियों का काफिला नजर आया. साथ ही डीजे पर आरोपी के समर्थक डांस करते हुए भी दिखाई दिए. क्षेत्र के लोगों ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया.

थाना प्रभारी गौरव प्रधान ने बताया कि सड़कों पर डीजे की धुन पर आमजन में भय कायम करने वाले हिस्ट्रीशीटर हत्याकांड के आरोपी सीताराम मीना, भीम मीना, महेश, आकाश, सुमेर सिंह मीना, रिंकू मीना, हरिओम उर्फ बिट्टू और नरेश को गिरफ्तार किया है.

