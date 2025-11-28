scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Alwar: पहली पत्नी को देखते ही नई दुल्हन संग बाथरूम में घुसा कांस्टेबल, महिला ने पति पर लगाए गंभीर आरोप

अलवर में तैनात कांस्टेबल जयकिशन बिना तलाक दूसरी शादी करते हुए होटल में पकड़ा गया. पहली पत्नी रीना दो बच्चों के साथ मौके पर पहुंची तो जयकिशन नई दुल्हन के साथ बाथरूम में छिप गया. रीना ने शादी रुकवाई और पति पर कई महिलाओं से अवैध संबंध, मारपीट और धमकाने के आरोप लगाए. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शादी रुकवाई, लेकिन कोई FIR दर्ज नहीं हुई.

Advertisement
X
पहली पत्नी और आरोपी कांस्टेबल की फोटो. (Photo: Himanshu Sharma/ITG)
पहली पत्नी और आरोपी कांस्टेबल की फोटो. (Photo: Himanshu Sharma/ITG)

राजस्थान के अलवर जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पुलिस विभाग में तैनात एक कांस्टेबल दूसरी शादी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया. विजयनगर थाने में तैनात कांस्टेबल जयकिशन अपनी पहली पत्नी से तलाक लिए बिना दूसरी शादी कर रहा था. जैसे ही पहली पत्नी रीना को इस बात की जानकारी हुई, वह अपने दोनों बच्चों और परिवारवालों के साथ होटल पहुंच गई, जहां शादी की तैयारी चल रही थी.

होटल पहुंचकर रीना ने शादी रुकवा दी और जमकर हंगामा किया. अचानक पहली पत्नी और बच्चों को सामने देखकर जयकिशन घबरा गया और वह अपनी होने वाली दुल्हन के साथ होटल के बाथरूम में छिप गया. परिवारवालों ने काफी देर तक दरवाज़ा पीटा, तब जाकर दोनों एक-एक कर बाथरूम से बाहर निकले.

यह भी पढ़ें: सुबह-सुबह गोलियों से दहल उठा अलवर... 3 बीघा जमीन की लड़ाई में महिला की मौत, कई घायल

सम्बंधित ख़बरें

पत्नी ने दूसरी शादी करते रंगेहाथ पकड़ा कांस्टेबल पति  
अलवर: जमीन विवाद में फायरिंग, महिला की मौत 
मृतक की फाइल फोटो.(Photo: Himanshu Sharma/ITG)
सुबह-सुबह गोलियों से दहल उठा अलवर... 3 बीघा जमीन की लड़ाई में महिला की मौत 
youth beat up the driver of the roadways bus
लड़कियों को बाइक पर बैठाकर बस के सामने जिक जैक कर रहा था युवक, टोकने पर बुजुर्ग ड्राइवर को पीटा 
Groom found dead in washroom
शादी के दो दिन बाद ही टूटा दुखों का पहाड़, बाथरूम में मृत मिला दूल्हा 

पहली पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप

रीना ने बताया कि वह पिछले 8 साल से अपने मायके में रह रही है. उसने दावा किया कि जयकिशन के कई महिलाओं से अवैध संबंध थे और वह उसे कई बार संदिग्ध हालत में अन्य महिलाओं के साथ देख चुकी थी. इसी वजह से वह अपने दो बच्चों के साथ मायके चली गई थी. रीना ने यह भी कहा कि जयकिशन अक्सर तलाक के लिए दबाव डालता था, लेकिन उसने अपने बच्चों की वजह से यह फैसला नहीं लिया.

Advertisement

रीना ने बताया कि वह एक निजी कंपनी में नौकरी करके अपने बच्चों का खर्च चलाती है और उसने हमेशा अपने पति को सुधारने का मौका दिया. लेकिन जयकिशन की हरकतें नहीं बदलीं. उसने उस पर मारपीट, डराने-धमकाने और पुलिसिया रोब दिखाकर प्रताड़ित करने के भी आरोप लगाए.

देखें वीडियो...

28 नवंबर को गुपचुप तरीके से शादी की तैयारी

इसी बीच रीना को सूचना मिली कि जयकिशन अलवर जिले की रेणी कस्बे की रहने वाली अंकिता से दूसरी शादी कर रहा है. शादी 30 नवंबर को होनी थी, लेकिन रीना को जानकारी मिलते ही जयकिशन ने जल्दबाजी में 28 नवंबर को ही अलवर के एक बड़े होटल में शादी की व्यवस्था कर दी. होटल में मेहमान और रिश्तेदार मौजूद थे और शादी की रस्में शुरू हो चुकी थीं.

लेकिन जैसे ही पहली पत्नी रीना होटल पहुंची, पूरा माहौल बदल गया. रीना ने वहां पहुंचकर दोनों की वरमाला फेंक दी और शादी रोक दी. इस दौरान होटल में काफी हंगामा हुआ और जयकिशन की दूसरी दुल्हन अंकिता डर के मारे वहां से भाग गई.

पुलिस पहुंची, शादी रुकवाई, लेकिन FIR नहीं

घटना की सूचना मिलते ही अरावली विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शादी को तुरंत रुकवाया. पुलिस ने जयकिशन को पाबंद किया और हालात को काबू में किया. वहीं, दूसरी दुल्हन अंकिता और उसके परिवार को सुरक्षा में पुलिस वाहन से उनके घर रेणी पहुंचाया गया, क्योंकि रीना और उसके परिजन उनसे भिड़ सकते थे.

Advertisement

हालांकि पूरे हंगामे और गंभीर आरोपों के बावजूद अब तक इस मामले में न तो FIR दर्ज हुई है और न ही पुलिस विभाग ने कांस्टेबल जयकिशन के खिलाफ कोई कार्रवाई की है. रीना ने मांग की है कि उसके पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और उसके अवैध संबंधों तथा मारपीट की जांच की जाए.

कांस्टेबल के चरित्र और पुलिस छवि पर उठे सवाल

यह घटना एक बार फिर सवाल उठाती है कि कानून की रक्षा करने वाले कुछ पुलिसकर्मी निजी जीवन में किस तरह कानून का उल्लंघन करते हैं. बिना तलाक दूसरी शादी करना अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन जयकिशन बेफिक्र होकर शादी की तैयारियों में लगा हुआ था.

फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन कार्रवाई न होने से परिवार में आक्रोश बना हुआ है. रीना का कहना है कि वह अपने बच्चों के भविष्य के लिए न्याय चाहती है और चाहती है कि उसके पति की असलियत सबके सामने आए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement