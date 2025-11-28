scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सुबह-सुबह गोलियों से दहल उठा अलवर... 3 बीघा जमीन की लड़ाई में महिला की मौत, कई घायल

अलवर के नौगांव थाना क्षेत्र के मुबारिकपुर गांव में तीन बीघा जमीन के विवाद पर दो गुटों में लाठी-डंडों और पथराव के बाद फायरिंग हो गई. गोली लगने से 50 वर्षीय दीपू बाई की मौके पर मौत हो गई, जबकि चरण सिंह और उनके परिवार समेत कई लोग घायल हुए. गांव में तनाव को देखते हुए कई थानों की पुलिस तैनात कर दी गई है.

Advertisement
X
मृतक की फाइल फोटो.(Photo: Himanshu Sharma/ITG)
मृतक की फाइल फोटो.(Photo: Himanshu Sharma/ITG)

अलवर जिले के नौगांव थाना क्षेत्र के मुबारिकपुर गांव में शुक्रवार सुबह जमीन विवाद को लेकर दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडों और पत्थरों से हमला किया. इसी दौरान एक गुट ने फायरिंग कर दी, जिसमें 50 वर्षीय महिला दीपू बाई के गले में गोली लग गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया. गांव में तनाव को देखते हुए कई थानों की पुलिस तैनात की गई है.

ग्रामीणों के अनुसार, तीन बीघा गैर-खातेदारी जमीन को लेकर पिछले 20 दिनों से दोनों पक्षों के बीच तनाव बना हुआ था. यह जमीन चरण सिंह के नाम है. इसमें से एक बीघा पर उनके चचेरे भाई जंगीर सिंह खेती करता है, जबकि दो बीघा जमीन चरण सिंह के परिवार के कब्जे में है. जंगीर सिंह ने हाल ही में पूरी तीन बीघा जमीन पर कोर्ट से स्टे ले लिया था. इसके बाद से वह पूरी जमीन पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा था. इसी को लेकर अक्सर दोनों पक्षों में कहासुनी और झगड़ा हो रहा था. गुरुवार शाम भी दोनों गुटों में विवाद हुआ था, जिसे ग्रामीणों ने शांति करवा दिया था.

यह भी पढ़ें: अलवर में तेज रफ्तार पिकअप ने हरियाणा के बाइक सवार कांस्टेबल को मारी टक्कर, दर्दनाक मौत

सम्बंधित ख़बरें

अलवर: जमीन विवाद में फायरिंग, महिला की मौत 
youth beat up the driver of the roadways bus
लड़कियों को बाइक पर बैठाकर बस के सामने जिक जैक कर रहा था युवक, टोकने पर बुजुर्ग ड्राइवर को पीटा 
Groom found dead in washroom
शादी के दो दिन बाद ही टूटा दुखों का पहाड़, बाथरूम में मृत मिला दूल्हा 
राजस्थान में महिलाओं ने चोर के बांधे हाथ-पैर, जमकर की पिटाई 
Women beating man
मुंह पर घूंघट, हाथ में लाठी...चोरी करने आए शख्स को महिलाओं ने खूब पीटा, VIDEO 
Advertisement

सुबह फिर भिड़ंत, जंगीर ने चलाई गोली

शुक्रवार सुबह जंगीर सिंह आठ लोगों के साथ मौके पर पहुंचा और चरण सिंह के परिवार पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. देखते ही देखते दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया. इसी दौरान जंगीर सिंह ने अचानक फायरिंग कर दी, जिससे दीपू बाई के गले में गोली लग गई. गोली लगते ही महिला की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे.

अलवर

घटना में मृतका के पति चरण सिंह और उनके बेटे कुलदीप, कुलवंत, अंग्रेज और बलवीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने सभी को नौगांव के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया. वहीं, हमलावर पक्ष का जंगीर सिंह भी बुरी तरह घायल हुआ, जिसे अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल रेफर किया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और गांव में अतिरिक्त बल तैनात है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement