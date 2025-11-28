सुबह-सुबह गोलियों से दहल उठा अलवर... 3 बीघा जमीन की लड़ाई में महिला की मौत, कई घायल

अलवर जिले के नौगांव थाना क्षेत्र के मुबारिकपुर गांव में शुक्रवार सुबह जमीन विवाद को लेकर दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडों और पत्थरों से हमला किया. इसी दौरान एक गुट ने फायरिंग कर दी, जिसमें 50 वर्षीय महिला दीपू बाई के गले में गोली लग गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया. गांव में तनाव को देखते हुए कई थानों की पुलिस तैनात की गई है.

ग्रामीणों के अनुसार, तीन बीघा गैर-खातेदारी जमीन को लेकर पिछले 20 दिनों से दोनों पक्षों के बीच तनाव बना हुआ था. यह जमीन चरण सिंह के नाम है. इसमें से एक बीघा पर उनके चचेरे भाई जंगीर सिंह खेती करता है, जबकि दो बीघा जमीन चरण सिंह के परिवार के कब्जे में है. जंगीर सिंह ने हाल ही में पूरी तीन बीघा जमीन पर कोर्ट से स्टे ले लिया था. इसके बाद से वह पूरी जमीन पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा था. इसी को लेकर अक्सर दोनों पक्षों में कहासुनी और झगड़ा हो रहा था. गुरुवार शाम भी दोनों गुटों में विवाद हुआ था, जिसे ग्रामीणों ने शांति करवा दिया था.

सुबह फिर भिड़ंत, जंगीर ने चलाई गोली

शुक्रवार सुबह जंगीर सिंह आठ लोगों के साथ मौके पर पहुंचा और चरण सिंह के परिवार पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. देखते ही देखते दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया. इसी दौरान जंगीर सिंह ने अचानक फायरिंग कर दी, जिससे दीपू बाई के गले में गोली लग गई. गोली लगते ही महिला की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे.

घटना में मृतका के पति चरण सिंह और उनके बेटे कुलदीप, कुलवंत, अंग्रेज और बलवीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने सभी को नौगांव के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया. वहीं, हमलावर पक्ष का जंगीर सिंह भी बुरी तरह घायल हुआ, जिसे अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल रेफर किया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और गांव में अतिरिक्त बल तैनात है.

