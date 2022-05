राजस्थान: राहुल गांधी बोले- देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही, बीजेपी लोगों को बांट रही, हम जोड़ रहे

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी राजस्थान दौरे पर हैं. उन्होंने बांसवाड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. राहुल गांधी ने कहा, भारत में आज दो विचारधाराओं के बीच एक तरह की लड़ाई चल रही है. एक विचारधारा है, कांग्रेस की जो सबको जोड़ती है. वहीं, दूसरी विचारधारा है, जो लोगों को बांटने का काम करती है.

राहुल गांधी ने कहा, हम लोगों को जोड़ते हैं. वे (बीजेपी) बांटने का काम करते हैं. हम सबकी मदद करते हैं, वे सिर्फ चुनिंदा लोगों की मदद करते हैं. ये चुनिंदा लोग देश के बड़े उद्योगपति लोग हैं. राहुल गांधी ने कहा, ये आदिवासियों का महाकुंभ है. कांग्रेस आदिवासियों का सम्मान करती है. हमने उनके जंगल, जल और जमीन की रक्षा की. राहुल गांधी ने कहा, आज मैंने यहां बेनेश्वर धाम में दर्शन किए. यहां एक पुल का शिलान्यास किया. आने वाले समय में जब यहां मेला लगेगा, तो मैं यहां आऊंगा, आप लोगों के साथ दर्शन करूंगा.

कांग्रेस और आदिवासियों का रिश्ता पुराना

राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस की विचारधारा सभी को साथ लाने की है. सभी का सम्मान करने की है और सभी की संस्कृति और इतिहास को बचाने की है. वहीं, कांग्रेस ने आदिवासियों के इतिहास और संस्कृति को मिटाने का काम किया है. राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस और आदिवासियों के बीच रिश्ता काफी गहरा और पुराना है. हमने आपके इतिहास की रक्षा की है. हम आपके इतिहास को मिटाना नहीं चाहते. यूपीए की सरकार में हम जमीन, जंगल और पानी बचाने के लिए कानून लाए थे.

राहुल गांधी ने कहा, पूरे देश में स्वास्थ्य के मामले में राजस्थान सबसे आगे है. यहां 10 लाख रुपये तक का इलाज फ्री में होता है. आज अशोक गहलोत मुझे कह रहे थे कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जा रहे हैं जिससे गरीबों और आदिवासियों को जबरदस्त फायदा होगा.

राहुल गांधी ने वाल्मीकि मंदिर में किए दर्शन



इससे पहले राहुल गांधी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ डूंगरपुर के वाल्मीकि मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की. इसके बाद उन्होंने बेनेश्वर धाम में शिवमंदिर में भी पूजा अर्चना की.

Congress leader Rahul Gandhi and Rajasthan CM Ashok Gehlot also offered prayers at Lord Shiva temple in Beneshwar Dham, Dungarpur pic.twitter.com/NeJE6RVk89