कोटा में दिवाली की रात खून की खेल! पुराने झगड़े और दोस्तों के धोखे में दो युवकों पर बेरहमी से चाकूबाजी

राजस्थान के कोटा में दिवाली की रोशनी के बीच सोमवार रात शहर में भय का माहौल बन गया जब दो अलग-अलग इलाकों में चाकूबाजी की घटनाएं हुईं. पहली घटना में पुराने झगड़े की रंजिश उभरकर सामने आई है, जबकि दूसरी में दोस्ती के नाम पर धोखा देकर हमला किया गया. फिलहाल, पुलिस दोनों ही मामलों में जांच कर रही है.

पहली घटना सेवन वंडर्स इलाके में रात लगभग 9 बजे हुईं. यहां 18 वर्षीय कबीर पर दर्जन भर बदमाशों ने चाकू से हमला किया. कबीर ने बताया कि एक महीने पहले बाइक से कट लगने के मामूली विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था. इसी रंजिश का बदला लेने के लिए आरोपी दिवाली की रात उन पर टूट पड़े.

कबीर को लहूलुहान छोड़कर हमलावर फरार हो गए. परिजनों ने उसे एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई. बाद में बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया. गुमानपुरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया. पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

वहीं, दूसरी घटना आरके पुरम थाना क्षेत्र में हुई. दीपक सुमन को दोस्तों ने पटाखे लेने के बहाने बुलाया और फिर पेट में 5–6 बार चाकू घोंप दिए. घायल युवक की आंतें बाहर निकल गईं. परिजनों ने तुरंत उसे न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है. दीपक के पिता सुनील सुमन ने कहा, क्या बात हुई यह दीपक के होश में आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उसे धोखे से बुलाकर हमला किया गया.

दोनों मामलों में आरोपियों की हो चुकी है पहचान

दोनों घटनाओं के बाद इलाके में दहशत फैल गई और पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई. गुमानपुरा और आरके पुरम थाना पुलिस ने अलग-अलग टीमें बनाकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने घटनास्थलों का निरीक्षण किया और आसपास लगे कैमरों के फुटेज जब्त किए हैं. अधिकारियों ने बताया कि दोनों मामलों में आरोपियों की पहचान हो चुकी है और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी.

कोटा में दीपावली की रात हुई इन दो चाकूबाजी की घटनाओं ने शहर में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है. पुलिस ने साफ किया है कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और कानून का पूरा पालन किया जाएगा.

