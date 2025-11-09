भीलवाड़ा जेल में तैनात सिपाही ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या

राजस्थान के भीलवाड़ा जेल में तैनात एक सिपाही ने शनिवार देर रात ड्यूटी के दौरान अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरी (RAC) की 13वीं बटालियन के जवान रामकिशोर मोड़ीवाल (37) के रूप में हुई है. पुलिस ने घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

ड्यूटी के दौरान खुद को मार ली गोली

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रामकिशोर भीलवाड़ा जिला जेल में पहरेदारी के लिए वॉचटावर पर तैनात थे. शनिवार रात लगभग दस बजे, अपनी ड्यूटी खत्म होने से कुछ ही मिनट पहले उन्होंने अपनी सर्विस राइफल से खुद के सीने में गोली मार ली.

गोली लगते ही मौके पर उनकी मौत हो गई. जेल अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह फौजदार ने बताया कि घटना के बाद तत्काल पुलिस और एफएसएल टीम को बुलाया गया. घटना का खुलासा तब हुआ जब दूसरा सिपाही बाबूलाल ड्यूटी रिलीव करने के लिए पहुंचा.

उसने रामकिशोर को खून से लथपथ हालत में देखा और तुरंत जेल प्रशासन को सूचना दी. इसके बाद कोतवाली थाना पुलिस की टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने मौके से सबूत इकट्ठे किए. पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड बनाया गया और शव को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

किशनगढ़ के रहने वाले थे रामकिशोर

रामकिशोर मूल रूप से अजमेर जिले के किशनगढ़ के पास हरमाड़ा गांव के निवासी थे. वो हाल ही में छुट्टी से लौटकर शनिवार को ड्यूटी पर आए थे. पुलिस के अनुसार, आत्महत्या का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है.

वहीं, मृतक के बड़े भाई नानूराम (40) ने रविवार सुबह कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कर इस मौत को संदिग्ध बताया है. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है कि क्या यह आत्महत्या का मामला है या इसके पीछे कोई और वजह छिपी है.





