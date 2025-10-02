रेहड़ी लगाने वाले मां-बेटे को नशे में धुत युवकों ने बेरहमी से पीटा, मुफ्त में समोसा देने से कर दिया था इनकार

राजस्थान के झुंझुनूं में शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. शहर मे चूरु बाइपास पर रेहड़ी लगाने वाले मां-बेटे को दो युवकों ने जमकर पीटा. युवकों ने मुफ्त में समोसा मांगा था. रेहड़ी संचालक ने समोसे देने से मना कर दिया था. इस हमले में रेहड़ी संचालक श्रवण कुमार और उनकी मां घायल हैं. घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी में घटना कैद हो गई है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

पुलिस ने कहा कि 28 सितंबर की सुबह विजय सिंह और अन्य एक युवक, श्रवण कुमार की दुकान पर पहुंचा. श्रवण कुमार रेहड़ी लगता है. विजय और उसका दोस्त नशे में थे. दोनों ने श्रवण की दुकान से समोसे खाए, लेकिन पैसे नहीं दिए. इसी के साथ आरोपी धमकी भी देने लगे.

विजय और उसके साथी ने धमकी देते हुए श्रवण के साथ मारपीट शुरू कर दी. इस दौरान हमलावरों ने श्रवण की मां 55 वर्षीय संतोष के साथ भी जमकर मारपीट की. दोनों ने मां बेटे को जमीन पर पटककर पीटा. इस घटना में श्रवण का हाथ टूट गया, वहीं मां संतोष के सिर में गंभीर चोट आई.

इस घटना के दौरान मौके पर अफरातफरी मच गई. घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरा मामला कैद हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है. स्थानीय लोगों ने घायल मां बेटे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया और मामले की सूचना पुलिस को दी.

पीड़ित की शिकायत पर थाने में केस दर्ज करते हुए मामले की जांच हेड कॉन्स्टेबल बंसीलाल को सौंपी गई है. पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो अहम सबूत है. आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं. जल्द दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. दूसरे आरोपी की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है.

