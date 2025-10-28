scorecardresearch
 

दहेज के लिए ससुरालवालों ने गर्भवती महिला को पीटा, गर्भ में पल रहे नवजात की मौत... महिला की हालत गंभीर

अलवर में घरेलू विवाद और दहेज की मांग को लेकर एक गर्भवती की ससुरालवालों ने पिटाई कर दी. जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई. वहीं महिला की हालत गंभीर है और उसका इलाज एक अस्पताल में चल रहा है.

दहेज के लिए महिला को ससुराल वालों ने पीटा. (Photo: Representational )
राजस्थान के अलवर में इंसानियत को शर्मसार करने का मामला सामने आया है. जिले के टहला क्षेत्र में घरेलू विवाद और दहेज की मांग को लेकर ससुराल पक्ष के लोगों ने एक विवाहिता से जमकर लाठी-डंडों से मारपीट की. जिससे गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई. गंभीर हालत में महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है. महिला के मायके के लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी है. वहीं मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फिलहाल हॉस्पिटल में महिला की हालत गम्भीर बनी हुई है.

2023 में हुई थी शादी 

मामले में पीड़िता के पिता हरसहाय मीना निवासी बडला, तहसील राजगढ़ ने अपने दामाद सहित ससुराल पक्ष के चार लोगों पर मारपीट, दहेज उत्पीड़न व गर्भपात कराने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है. पुलिस ने बताया कि हरसहाय मीना ने अपनी पुत्री प्रियंका मीना का विवाह वर्ष 2023 में सर्वेश मीना पुत्र लहरीप्रसाद मीना निवासी बिगोता से किया था. विवाह में एक मोटरसाइकिल, एक लाख रुपये नकद और सोने-चांदी के जेवरात सहित घरेलू सामान दिया गया था.

यह भी पढ़ें: अलवर में हैवानियत! दहेज के लिए गर्भवती महिला को लाठी-डंडों से पीटा, भ्रूण की मौत

बावजूद इसके ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग को लेकर प्रियंका को लगातार प्रताड़ित करने लगे. पीड़ित पिता ने बताया कि कुछ महीने पहले ससुराल वालों ने उनकी पुत्री को दहेज कम लाने के कारण घर से निकाल दिया था. हालांकि 24 अक्टूबर को समझाइश के बाद प्रियंका को वापस ससुराल भेजा गया, लेकिन अगले ही दिन 25 अक्टूबर को प्रियंका ने फोन पर बताया कि उसके पति सर्वेश, सास नर्बदा, ससुर लहरीप्रसाद और ननद राहुल ने उसकी बुरी तरह पिटाई की है.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस 

आरोप है कि गर्भवती प्रियंका के पेट में लात मारी गई, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और ब्लीडिंग शुरू हो गई. परिजनों ने तुरंत मामले की जानकारी पुलिस को दी और प्रियंका को अस्पताल पहुंचाया. पहले उसे बीगोता व उसके बाद अलवर के राजकीय महिला अस्पताल रेफर किया गया. जहां डॉक्टरों ने बताया कि गर्भ में पल रहे तीन से चार महीने के बच्चे की मौत हो गई है.

पीड़िता अस्पताल के वार्ड नंबर-28 के बेड नंबर-2 पर भर्ती है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. थाना टहला पुलिस ने प्रार्थी हरसहाय मीना की रिपोर्ट पर आरोपी सर्वेश मीना, लहरीप्रसाद मीना, नर्बदा देवी और राहुल मीना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की तलाश में जुटी है.  
 

