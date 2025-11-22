राजस्थान: हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ा युवक, जमकर काटा बवाल- VIDEO

अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ में शुक्रवार को एक युवक घरेलू कलह के चलते बिजली के हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गया. युवक ने टावर पर चढ़ कर एक घंटे तक आत्महत्या करने की चेतावनी दी. वहीं युवक के टावर पर चढ़ने की सूचना आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई. जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए. लोगों ने उसे काफी देर तक समझाया, तब जाकर वह टावर से नीचे उतरा. इस हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पूरा मामला जालूकी रोड़ पर निवाजीबास व खरसनकी मोड़ के बीच जंगल में लगे बिजली के टावर का है.

दरअसल, अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के खरसनकी गांव निवासी जुनैद खान अपने घरेलू विवाद से परेशान होकर निवाजीबास व खरसनकी मोड़ के बीच एक निजी आईटीआई कॉलेज के सामने जंगल में लगे हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गया.

जिसके बाद वह हाईवोल्टेज लाइन को छूने का प्रयास करने लगा. वहीं आसपास खेतों में काम कर रहे किसानों ने युवक को रोका और समझाने का प्रयास किया. लेकिन फिर भी वह नहीं माना. देखते ही देखते बड़ी संख्या में टावर के नीचे ग्रामीण एकत्रित हो गए.

इस बीच युवक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए. जिसके बाद परिजनों और लोगों ने उसे समझाया, तब जाकर वह नीचे उतरा. हालांकि इस दौरान किसी ने मामले की सूचना पुलिस को भी दे दी. जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. फिलहाल अभी पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया है.

