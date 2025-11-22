scorecardresearch
 

राजस्थान: हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ा युवक, जमकर काटा बवाल- VIDEO

राजस्थान के अलवर जिले में एक युवक हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गया. जिसके बाद उसने जमकर हंगामा किया. इस दौरान उसने हाई टेंशन लाइन के तार को भी छूने की कोशिश की.

बिजली के टावर पर चढ़कर युवक का हाईवोल्टेज ड्रामा. (Photo: Screengrab)
बिजली के टावर पर चढ़कर युवक का हाईवोल्टेज ड्रामा. (Photo: Screengrab)

अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ में शुक्रवार को एक युवक घरेलू कलह के चलते बिजली के हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गया. युवक ने टावर पर चढ़ कर एक घंटे तक आत्महत्या करने की चेतावनी दी. वहीं युवक के टावर पर चढ़ने की सूचना आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई. जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए. लोगों ने उसे काफी देर तक समझाया, तब जाकर वह टावर से नीचे उतरा. इस हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पूरा मामला जालूकी रोड़ पर निवाजीबास व खरसनकी मोड़ के बीच जंगल में लगे बिजली के टावर का है.

दरअसल, अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के खरसनकी गांव निवासी जुनैद खान अपने घरेलू विवाद से परेशान होकर निवाजीबास व खरसनकी मोड़ के बीच एक निजी आईटीआई कॉलेज के सामने जंगल में लगे हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गया. 

जिसके बाद वह हाईवोल्टेज लाइन को छूने का प्रयास करने लगा. वहीं आसपास खेतों में काम कर रहे किसानों ने युवक को रोका और समझाने का प्रयास किया. लेकिन फिर भी वह नहीं माना. देखते ही देखते बड़ी संख्या में टावर के नीचे ग्रामीण एकत्रित हो गए.

इस बीच युवक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए. जिसके बाद परिजनों और लोगों ने उसे समझाया, तब जाकर वह नीचे उतरा. हालांकि इस दौरान किसी ने मामले की सूचना पुलिस को भी दे दी. जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. फिलहाल अभी पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया है. 

---- समाप्त ----
