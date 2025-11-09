scorecardresearch
 

राजस्थान: किसानों ने खड़ी प्याज की फसल पर चलाया ट्रैक्टर, लाखों का हुआ नुकसान

राजस्थान का अलवर देश में नासिक के बाद सबसे बड़ा प्याज उत्पादक है. लेकिन यहां के किसानों को बाजार में प्याज बेचने पर उचित मूल्य नहीं मिल रहा है. जिससे उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही है. ऐसे में परेशान किसान खुद ही प्याज की फसल पर ट्रैक्टर चला दे रहे हैं.

किसानों ने प्याज की खड़ी फसल को ट्रैक्टर चलाकर किया नष्ट. (Photo: Screengrab)
अलवर प्याज मंडी में गिरते प्याज के भाव से किसान बेहद परेशान हैं. प्याज की कम कीमतों के कारण किसानों को फसल की लागत निकालने में भी मुश्किल हो रही है. ऐसे में अलवर के बंबोरा गांव के किसानों ने करीब 1.50 बीघा में खड़ी प्याज की फसल को ट्रैक्टर चला कर नष्ट कर दिया और गेहूं की बुवाई की तैयारी शुरू कर दी है. ऐसे में किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है.

2 से 6 रुपये किलो बिक रही है प्याज

अलवर देश में नासिक के बाद दूसरी सबसे बड़ी प्याज की मंडी है. अलवर से प्याज देश-विदेश में सप्लाई होता है. बीते सालों में किसानों को प्याज के बेहतर दाम मिल रहे थे. इसलिए ज्यादा से ज्यादा किसानों ने प्याज की फसल की बुवाई की. लेकिन इस साल किसानों को प्याज के दाम नहीं मिल रहे हैं. मंडी में प्याज 2 से 6 रुपए किलो के हिसाब से बिक रही है. ऐसे में किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही है.

जुगताराम और उनकी पत्नी हीरों देवी. (File Photo: Dinesh Vohra/ITG)
किसानों ने बताया कि एक बीघा फसल की बुवाई में 40 से 50 हजार रुपए का खर्चा आता है. किसान कर्ज लेकर फसल उगाता है और फसल बेचने के बाद अपना कर्जा चुकता है व बच्चों की शादी करता है. लेकिन इस बार किसान के हालात खराब हैं.

40 किलो के कट्टे के मिल रहे हैं 150 रुपये

किसानों का कहना है कि वर्तमान में प्याज के दाम इतने कम हैं कि खर्च भी नहीं निकल पा रहा. मजदूरों की दिहाड़ी, बीज, जुताई, निराई-गुड़ाई और दवाइयों का खर्च मिलाकर एक बीघा में करीब 70 से 80 हजार रुपये तक का खर्च आता है. लेकिन बाजार में प्याज के दाम 20 से 40 किलो के कट्टे के मात्र 100 से 150 रुपए तक ही मिल रहे हैं.

किसान टीटू सैनी ने बताया कि अभी के भाव में ना तो लागत निकल रही है और न ही मजदूरों की कटाई की मजदूरी, जो 8000 से 10,000 रुपए तक होती है. इसलिए मजबूरन किसानों ने फसल को काटने की बजाय खेत जोतने का फैसला लिया. किसानों ने सरकार से मांग की है कि प्याज का भाव इतना रखा जाए कि कम से कम लागत पूरी हो सके और प्याज को कृषि जिंसों की सूची में शामिल किया जाए.
 

