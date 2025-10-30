स्कूल से निकलकर लापता हुआ 12वीं का छात्र, सूखे कुएं में मिला शव

राजस्थान में अलवर जिले के मालाखेड़ा क्षेत्र स्थित बड़ेर गांव के सूखे कुएं में हिमांशु नाम के एक छात्र का शव मिलने से हड़कंप है.हिमांशु 12वीं कक्षा का स्टूडेंट था.27 अक्टूबर को वो स्कूल में रोज की तरह पढ़ाई कर रहा था.इस दौरान उसने टीचर से कहा कि उसके सिर में दर्द हो रहा है.टीचर ने उसे घर भेज दिया लेकिन वो घर नहीं पहुंचा और लापता हो गया.परिजन व पुलिस उसकी तलाश में जुटे थी.इसी दौरान बीती रात गांव के कुएं से जब लोगों को बदबू आई व कुएं के पास हिमांशु का बैग पड़ा हुआ मिला.तो लोगों ने कुएं में झांक कर देखा और मामले की सूचना पुलिस को दी.

मालाखेड़ा थाना अधिकारी हरदयाल ने बताया कि बड़ेर गांव के कुएं में शव पड़े होने की सूचना मिली है.कुएं से बदबू आ रही थी.इस दौरान वहां से गुजरने वाले लोगों ने जब कुएं में देखा तो लड़के का शव नजर आया. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कुएं में उतरकर शव को अपने कब्जे में लिया.मामले की सूचना आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई.बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा होने लगे. शव की पहचान 16 साल के हिमांशु यादव पुत्र रामजीलाल यादव निवासी बेडोली के रूप में हुई.

पुलिस ने बताया कि हिमांशु 27 अक्टूबर को स्कूल गया था.इस दौरान उसने अपनी टीचर से कहा कि उसके सिर में दर्द हो रहा है.इस पर टीचर ने उसे घर भेज दिया.रास्ते में वो एक दूधिया के पास दुकान पर रुका और फिर पैदल ही घर की तरफ निकल गया.लेकिन वो अपने घर नहीं पहुंचा और लापता हो गया.परिजनों ने उसकी काफी तलाश की.मामले की सूचना पुलिस को दी गई.पुलिस ने भी हिमांशु की जांच की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला.बुधवार रात को कुएं के पास हिमांशु का बैग और कुएं के भीतर शव मिलने से हड़कंप मच गया.इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई.

पुलिस ने बताया कि हिमांशु बारा भडकोल स्थित अमित सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 12वीं कक्षा का छात्र था.परिजनों ने हत्या का शक जताते हुए पुलिस को मामले की शिकायत दी है.वहीं पुलिस ने कहा कि हर एंगल से मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.रात के समय अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में भी पुलिस को खासी दिक्कत आई.टोर्च की लाइट में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और 2 घंटे की मशक्कत के बाद शव को कुएं से बाहर निकल गया.गुरुवार को शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा.

