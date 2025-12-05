scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राजस्थान: बदमाशों के हर कदम पर होगी नजर, शहर में लगेंगे AI तकनीक वाले कैमरे 

अलवर शहर में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए पुलिस 9 जगहों पर एआई तकनीक वाले कैमरे लगाएगी. ये कैमरे बदमाशों की चाल, वेशभूषा और चेहरे से पहचान कर सकेंगे. साथ ही वाहन की नंबर प्लेट स्कैन कर चोरी या संदिग्ध वाहन की जानकारी तुरंत पुलिस को देंगे. प्रमुख एंट्री-एग्जिट प्वाइंट और भीड़भाड़ वाले इलाकों में इन्हें लगाया जाएगा.

Advertisement
X
शहर में लगेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस खास कैमरे (Photo: Representational)
शहर में लगेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस खास कैमरे (Photo: Representational)

अलवर शहर में लगातार बढ़ रहे आपराधिक मामलों को देखते हुए पुलिस अब शहर की निगरानी को और मजबूत करने जा रही है. इसके लिए शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस खास कैमरे लगाए जाएंगे. ये कैमरे बदमाशों की पहचान कर सकेंगे और वाहन की नंबर प्लेट पढ़कर चोरी या संदिग्ध वाहनों की जानकारी तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंचाएंगे.

पुलिस ने शहर के 9 महत्वपूर्ण स्थानों को चिन्हित किया है जहां इन एआई कैमरों को लगाया जाएगा. इनमें हनुमान सर्किल, जेल चौराहा, भर्तहरि पैनोरमा, ढाई पैड़ी, भूगोर तिराया, नेहरू गार्डन और सूर्य नगर जैसे प्रमुख इलाके शामिल हैं. साथ ही शहर के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर भी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत नजर रखी जा सके.

सड़कों पर लगेंगे AI कैमरे

सम्बंधित ख़बरें

bike accident
स्पीड और मौत... बुरी तरह गिरा व्लॉगर, आगे निकल गई बाइक, कैमरे में कैद हुआ दर्दनाक मंजर 
सड़क पर बैठा दिखा शेरों का हुजूम. (Photo: Screengrab)
रास्ता घेरे लेटा था शेरों का हुजूम, देखते ही ठहर गए पर्यटक, वीडियो 
Bike stunt
स्पीड, स्टंट और व्लॉगिंग का पैशन... हादसे में दो दोस्तों की मौत, हेलमेट के कैमरे में कैद हुआ मंजर 
मजदूर के गिरने का लाइव सीसीटीवी फुटेज.(Photo:Screengrab)
टप्पा खाकर उछला... 11 फीट की ऊंचाई से गिरा पेंटर, कैमरे में कैद मौत 
Video of Kanpur welfare officer taking bribe goes viral
'यहां नहीं, कैमरे लगे हैं...', BCW अफसर का घूस लेते वीड‍ियो वायरल 

अलवर में कई बार बदमाश खुलेआम सड़कों पर घूमते देखे गए हैं. 22 नवंबर को तिजारा रोड स्थित राधा ज्वेलर्स में 36 लाख रुपये की लूट की घटना हुई थी. लूट से पहले बदमाश पूरे शहर में घूमते रहे और दुकान को पहचानकर वारदात को अंजाम दिया. इस तरह की घटनाओं ने पुलिस को नई तकनीक अपनाने के लिए मजबूर किया है.

अलवर जिले में पहले से ही 500 से ज्यादा कैमरे लगे हुए हैं. साल 2018 में 489 पीटीजेड कैमरे लगाए गए थे, लेकिन वारदातें लगातार बढ़ती रहीं. इसी वजह से अब फेस रिकॉग्निशन कैमरों का उपयोग करने का फैसला किया गया है. एआई आधारित कैमरे बदमाश की चाल-ढाल, वेशभूषा और चेहरे के आधार पर पहचान करने में सक्षम होंगे.

Advertisement

कैमरों से सुरक्षा और मजबूत

अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि जल्द ही इन कैमरों की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. उन्होंने कहा कि यह कैमरे अपराध नियंत्रण में बड़ी भूमिका निभाएंगे और पुलिस की निगरानी क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी. उन्होंने कहा कि एआई कैमरे शहर की सुरक्षा को और मजबूत करेंगे और अपराधियों की पहचान में बड़ी मदद देंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Putin India Visit
    Putin
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement