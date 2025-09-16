ओडिशा: पुरी में कॉलेज छात्रा से समुद्र किनारे गैंग रेप, 3 गिरफ्तार

ओडिशा के पुरी जिले में एक समुद्र तट के पास 19 वर्षीय एक कॉलेज छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया. इस बात की जानकारी पुलिस ने सोमवार को एक एजेंसी को दी. बलात्कार के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और घटना में कथित रूप से शामिल अन्य लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है.

पैसे नहीं देने पर किया गैंगरेप

अधिकारी के मुताबिक यह घटना ब्रह्मगिरी थाना क्षेत्र में बलिहारचंडी मंदिर के पास दोपहर के समय हुई, जब महिला और उसका पुरुष साथी कुछ समय बिताने के लिए मंदिर के पास एक जगह गए थे. हालांकि, इस दौरान वहां स्थानीय युवकों का एक ग्रुप भी पहुंच गया और चुपके से दोनों की तस्वीरें खींच और वीडियो भी बना लिया.

इसके बाद ग्रुप ने दोनों से पैसे की भी मांग की. वहीं, जब पैसे देने से इनकार कर दिया गया तो छात्रा के साथ ग्रुप के लड़कों ने रेप किया. पुरी के पुलिस अधीक्षक प्रतीक सिंह ने बताया कि ब्रह्मगिरी पुलिस स्टेशन में पीड़िता द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

मामले की जांच जारी है. उन्होंने कहा कि जब छात्रा और उसके साथ ने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो समूह के दो लोगों ने छात्रा के साथ बलात्कार किया. पुलिस ने बताया कि समूह के अन्य सदस्यों ने सामूहिक बलात्कार से पहले पीड़िता के पुरुष साथी के हाथ बांध दिए थे.

घटना शनिवार को हुई, लेकिन पीड़िता ने कथित यौन उत्पीड़न के सदमे से उबरने के बाद सोमवार शाम को प्राथमिकी दर्ज कराई. एसपी ने बताया कि महिला का मेडिकल परीक्षण कराया गया है. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है और तीन को गिरफ्तार कर लिया गया है.

