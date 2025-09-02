Odisha: कारोबारी से ₹9 लाख की लूट, तीन होमगार्ड और महिला समेत 7 आरोपी गिरफ्तार

ओडिशा के रायगढ़ जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सात लोगों ने मिलकर एक कारोबारी से 9 लाख रुपये लूट लिए. मामले में पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में तीन होमगार्ड, एक महिला और अन्य लोग शामिल हैं. पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से नकदी, वाहन और मोबाइल फोन जब्त किए हैं.

पुलिस के अनुसार पीड़ित कारोबारी की पहचान टी. उम्मा रेड्डी के रूप में हुई है, जो अपने दोस्तों और ड्राइवर के साथ जयपुर से रायगढ़ आ रहे थे. रास्ते में रफुकाना चौक के पास उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और एक महिला राधिका हलवा से बातचीत करने लगे. तभी सातों आरोपी वहां पहुंचे और खुद को पुलिसकर्मी बताकर रेड्डी और राधिका को जबरन अपनी गाड़ी में बैठा लिया.

आरोपियों ने कहा कि उन्हें एसपी से मिलना होगा. थोड़ी दूरी पर ले जाकर राधिका को छोड़ दिया गया, लेकिन कारोबारी को धमकाकर पुलिस कार्रवाई की आड़ में उसके पास से 9 लाख रुपये लूट लिए. इसके बाद उसे सड़क किनारे छोड़कर आरोपी फरार हो गए. कारोबारी की शिकायत पर रायगढ़ पुलिस ने जांच शुरू की और सातों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने उनके पास से 2.83 लाख रुपये नकद, बोलेरो कार, एक बाइक और छह मोबाइल फोन बरामद किए हैं. गिरफ्तार आरोपियों में से तीन होमगार्ड की तैनाती बिस्सामकट्टक और कल्याणसिंहपुर थानों में थी. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमूल्य धर ने बताया कि यह मामला पुलिस विभाग की छवि को धूमिल करने वाला है और सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस बाकी रकम की बरामदगी और घटना में अन्य किसी की संलिप्तता की जांच कर रही है.

