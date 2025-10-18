scorecardresearch
 

Feedback

एकतरफा प्यार में युवक की हत्या, तालाब किनारे मिला सड़ा-गला शव

ओडिशा के मलकानगिरी में एक युवक की एक तफरा प्यार में हत्या कर दी गई. युवक का सड़ा गला-शव एक तालाब के किनारे से बरामद किया गया. मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जबकि मुख्य आरोपी अभी फरार है.

Advertisement
X
मृतक युवक बिष्णु नायक. (File Photo: Ajay nath/ITG)
मृतक युवक बिष्णु नायक. (File Photo: Ajay nath/ITG)

ओडिशा के मलकानगिरी जिले में शुक्रवार को एक पत्थर तोड़ने वाले कारखाने के पास एक तालाब से युवक का सड़ा-गला शव बरामद किया गया. मृतक की पहचान कट्टापल्ली पंचायत के रेंगाबेड़ा गांव निवासी बिष्णु नायक के रूप में हुई है. पुलिस को संदेह है कि बिष्णु की हत्या एकतरफा प्रेम-संबंध के कारण हुई है.

पहले से बनाई गई थी योजना

पुलिस सूत्रों के अनुसार बिष्णु की हत्या दीपक उर्फ ​​बिनोद कुमार नाम के एक युवक ने की थी, जो एक लड़की से एकतरफा प्यार करने लगा था. जब दीपक को पता चला कि बिष्णु के भी उसी लड़की से प्रेम संबंध थे, तो उसने ईर्ष्या के कारण हत्या की योजना बनाई. 

सम्बंधित ख़बरें

पीड़िता को आश्रय गृह भेज दिया गया है. (File Photo)
सहेली के घर गई लड़की रात में लौटी नहीं, सुबह घरवालों को मिली रेप की खबर  
मलकानगिरी में डिप्टी डायरेक्टर के आवास पर छापा
मलकानगिरी में डिप्टी डायरेक्टर के आवास पर छापा, विजिलेंस टीम ने जब्त किए 1.5 करोड़ रुपये 
प्रतीकात्मक फोटो. (Meta AI)
ओडिशा के मलकानगिरी में घने जंगल से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद 
इवेंट मैनेजर ने डांसर से किया रेप
ओडिशा में 19 वर्षीय आदिवासी लड़की से दुष्कर्म, फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस 
300 नक्सलियों ने किया सरेंडर
ओडिशा में पुलिस को बड़ी सफलता, 300 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण 

यह भी पढ़ें: मर्डर या हादसा? दिल्ली के नाले में लाश मिलने से फैली सनसनी, नहीं हो सकी शिनाख्त

पुलिस ने खुलासा किया कि दीपक ने अपने कथित प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने के लिए लड़की के पिता और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर साजिश रची थी. हालांकि अपराध के सटीक कारण और विवरण की अभी जांच चल रही है. अधिकारियों को संदेह है कि बिष्णु को तालाब में फुसलाकर उसकी हत्या करने की एक पूर्व-नियोजित योजना बनाई गई थी.

Advertisement

जांच ​​के दौरान पुलिस ने इस मामले में सागर सुनाम, मनोज गौड़ा और शंकर नामक तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. मुख्य आरोपी दीपक उर्फ ​​बिनोद कुमार फिलहाल फरार है और पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. 

मीडिया से बात करते हुए मैथिली पुलिस स्टेशन की आईआईसी दीपांजलि प्रधान ने कहा कि मुख्य आरोपी दीपक फरार है, लेकिन मामले में शामिल तीन अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. हमारी अब तक की जांच से पता चलता है कि हत्या ईर्ष्या के कारण की गई थी.

यह भी पढ़ें: बागपत ट्रिपल मर्डर केस: बवाल करने वालों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, महिलाओं सहित 29 नामजद, 60 अज्ञात पर भी FIR दर्ज

गिरफ्तार आरोपियों को भेजा गया न्यायिक हिरासत में 

यह घटना तब सामने आई जब ग्रामीणों ने तालाब में एक शव तैरता हुआ देखा और स्थानीय अधिकारियों को सूचित किया. पुलिस टीमों ने जांच की और तीन को गिरफ्तार कर लिया. जबकि मुख्य आरोपी फरार है. जांच से जुड़े सूत्रों ने खुलासा किया है कि बिष्णु को हत्या से पहले झूठे बहाने से उस जगह पर बुलाया गया होगा. फिर सबूत मिटाने की कोशिश में शव को तालाब में फेंक दिया गया.

प्रारंभिक पूछताछ के बाद तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस को शक है कि लड़की के पिता की भी इस अपराध में भूमिका थी और वे सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement