एकतरफा प्यार में युवक की हत्या, तालाब किनारे मिला सड़ा-गला शव

ओडिशा के मलकानगिरी जिले में शुक्रवार को एक पत्थर तोड़ने वाले कारखाने के पास एक तालाब से युवक का सड़ा-गला शव बरामद किया गया. मृतक की पहचान कट्टापल्ली पंचायत के रेंगाबेड़ा गांव निवासी बिष्णु नायक के रूप में हुई है. पुलिस को संदेह है कि बिष्णु की हत्या एकतरफा प्रेम-संबंध के कारण हुई है.

पहले से बनाई गई थी योजना

पुलिस सूत्रों के अनुसार बिष्णु की हत्या दीपक उर्फ ​​बिनोद कुमार नाम के एक युवक ने की थी, जो एक लड़की से एकतरफा प्यार करने लगा था. जब दीपक को पता चला कि बिष्णु के भी उसी लड़की से प्रेम संबंध थे, तो उसने ईर्ष्या के कारण हत्या की योजना बनाई.

यह भी पढ़ें: मर्डर या हादसा? दिल्ली के नाले में लाश मिलने से फैली सनसनी, नहीं हो सकी शिनाख्त

पुलिस ने खुलासा किया कि दीपक ने अपने कथित प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने के लिए लड़की के पिता और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर साजिश रची थी. हालांकि अपराध के सटीक कारण और विवरण की अभी जांच चल रही है. अधिकारियों को संदेह है कि बिष्णु को तालाब में फुसलाकर उसकी हत्या करने की एक पूर्व-नियोजित योजना बनाई गई थी.

Advertisement

जांच ​​के दौरान पुलिस ने इस मामले में सागर सुनाम, मनोज गौड़ा और शंकर नामक तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. मुख्य आरोपी दीपक उर्फ ​​बिनोद कुमार फिलहाल फरार है और पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है.

मीडिया से बात करते हुए मैथिली पुलिस स्टेशन की आईआईसी दीपांजलि प्रधान ने कहा कि मुख्य आरोपी दीपक फरार है, लेकिन मामले में शामिल तीन अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. हमारी अब तक की जांच से पता चलता है कि हत्या ईर्ष्या के कारण की गई थी.

यह भी पढ़ें: बागपत ट्रिपल मर्डर केस: बवाल करने वालों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, महिलाओं सहित 29 नामजद, 60 अज्ञात पर भी FIR दर्ज

गिरफ्तार आरोपियों को भेजा गया न्यायिक हिरासत में

यह घटना तब सामने आई जब ग्रामीणों ने तालाब में एक शव तैरता हुआ देखा और स्थानीय अधिकारियों को सूचित किया. पुलिस टीमों ने जांच की और तीन को गिरफ्तार कर लिया. जबकि मुख्य आरोपी फरार है. जांच से जुड़े सूत्रों ने खुलासा किया है कि बिष्णु को हत्या से पहले झूठे बहाने से उस जगह पर बुलाया गया होगा. फिर सबूत मिटाने की कोशिश में शव को तालाब में फेंक दिया गया.

प्रारंभिक पूछताछ के बाद तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस को शक है कि लड़की के पिता की भी इस अपराध में भूमिका थी और वे सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रहे हैं.

---- समाप्त ----