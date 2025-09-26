MP: 3 साल के मासूम की हत्या, गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी को पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट

मध्य प्रदेश के धार जिले के आल्ली गांव में गुरुवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. यहां एक युवक ने तीन साल के मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा. इलाज के दौरान आरोपी ने भी दम तोड़ दिया.

पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने बताया कि घटना जिला मुख्यालय से करीब 110 किलोमीटर दूर आल्ली गांव की है. आरोपी की पहचान महेश (24) पुत्र अमरसिंह, निवासी बगदी, जिला अलीराजपुर के रूप में हुई है. महेश बिना किसी कारण एक घर में घुस गया और भीतर बैठ गया. इसी दौरान वहां खेल रहे तीन वर्षीय विकास, पुत्र कालू भील पर उसने धारदार हथियार से हमला कर दिया.

हमले में मासूम की मौके पर ही मौत हो गई. घटना से गांव में अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों ने तुरंत महेश को पकड़ लिया. फिर उसे रस्सी से बांध दिया और बेरहमी से पिटाई कर दी. सूचना पर कुक्षी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महेश को अपनी हिरासत में लेकर अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, गंभीर चोटों के चलते उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.

पुलिस ने दोनों घटनाओं के मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है. अधिकारियों का कहना है कि यह जांच की जा रही है कि आखिर महेश ने बिना किसी कारण मासूम पर हमला क्यों किया. फिलहाल पूरे गांव में माहौल तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है. पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि स्थिति बिगड़ने न पाए.

