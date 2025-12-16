scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मासूम से रेप की कोशिश, चीखी तो बोरे में डालकर डंडों से पीटा, फिर अधमरे हाल में घरवालों को सौंपा

उज्जैन जिले की खाचरोद तहसील में 9 वर्षीय मासूम के साथ हुई दरिंदगी ने मानवता को शर्मसार कर दिया. इलाज के दौरान बच्ची की मौत के बाद डॉक्टरों की रिपोर्ट से सच्चाई सामने आई। पुलिस जांच में आरोपी रियाज खान ने जुर्म कबूल कर लिया है. एफएसएल और डॉग स्क्वॉड की मदद से सबूत जुटाए गए हैं, आगे की कार्रवाई जारी है.

Advertisement
X
मासूम से रेप की कोशिश, चीखी तो बोरे में डालकर डंडों से पीटा (Photo: itg)
मासूम से रेप की कोशिश, चीखी तो बोरे में डालकर डंडों से पीटा (Photo: itg)

मध्यप्रदेश में उज्जैन जिले की खाचरोद तहसील से दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. बताया जा रहा है कि यहां एक 9 साल की मासूम अपनी नानी के घर आई थी. रविवार को वह घर के बाहर खेल रही थी तभी खेलते खेलते आरोपी के घर जा पहुंची. बच्ची को अकेला देखकर रियाज खान नामक व्यक्ति की नियत बिगड़ गई और उसने बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास किया. लेकिन जब बच्ची चीखने चिल्लाने लगी तो रियाज ने उसे धक्का दे दिया जिससे वह बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी. 

इसके बाद रियाज ने उसे एक बोरी में डालकर डंडे से खूब पीटा. कुछ देर में बच्ची को मरा हुआ समझकर रियाज़ उसे छोड़कर घर से बाहर निकल गया. कुछ देर बाद लौटने पर रियाज ने देखा कि बच्ची की सांस चल रही है. तभी उसने एक झूठी कहानी बनाई और बच्ची को उठाकर उसकी नानी के पास ले गया और यह बताया की मासूम खेलते हुए छत से गिर गई जिससे उसे गंभीर चोट आई है.

गंभीर अवस्था में बच्ची को पहले खाचरोद के अस्पताल ले जाया गया जहां से डॉक्टर ने बच्ची को रतलाम रेफर कर दिया. इलाज के दौरान सोमवार को मासूम की मौत हो गई. मासूम की हालत देखकर चिकित्सकों ने पुलिस को बताया कि यह हालत बच्ची के गिरने से नहीं बल्कि किसी ठोस वास्तु के द्वारा वार किए जाने से हुई है. जिस वक्त बच्ची को अस्पताल ले जाया गया था उसका मुंह पूरा सूजा हुआ था और नाक मुंह से खून निकल रहा था. डॉक्टर की बात सुनकर पुलिस भी हरकत में आई और तत्काल अपनी पड़ताल शुरू की. शंका होने पर पुलिस ने  एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वॉड को भी काम में लगाया और आरोपी रियाज के घर जांच की.

सम्बंधित ख़बरें

बाड़मेर में छात्रा से गैंगरेप. (Photo: Representational )
12वीं की छात्रा को स्कॉर्पियो सवार युवकों ने किया अगवा, फिर नदी किनारे ले जाकर किया गैंगरेप 
traffic constable
'तुम्हारा बेटा रेप केस में पकड़ा गया है...', 3 साल के मासूम के पिता के पास आया कॉल 
CM की घोषणा के बावजूद किसानों में नाराजगी.(Photo:Screengrab)
उज्जैन लैंड पूलिंग... 26 दिसंबर से फिर आंदोलन छेड़ेंगे किसान 
हाँ अ जी.
उज्जैन महाकाल मंदिर में हुई भस्म आरती; Video 
सामूहिक विवाह सम्मेलन में हो रही है सीएम मोहन यादव के बेटे की शादी. (Photo: ITG)
फूलों से सजा मंच और रस्में... सामूहिक विवाह सम्मेलन में हो रही सीएम के बेटे की शादी 
Advertisement

पुलिस ने जब अपने अंदाज में रियाज से पूछताछ की, तो रियाज ने पूरी घटना पुलिस को बताई. पुलिस का कहना है कि आरोपी रियाज ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस का कहना है कि आरोपी के घर से बच्ची को करने के सबूत भी हाथ लगे हैं.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    IPL
    T20 World Cup 2026
    Advertisement