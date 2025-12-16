मासूम से रेप की कोशिश, चीखी तो बोरे में डालकर डंडों से पीटा, फिर अधमरे हाल में घरवालों को सौंपा

मध्यप्रदेश में उज्जैन जिले की खाचरोद तहसील से दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. बताया जा रहा है कि यहां एक 9 साल की मासूम अपनी नानी के घर आई थी. रविवार को वह घर के बाहर खेल रही थी तभी खेलते खेलते आरोपी के घर जा पहुंची. बच्ची को अकेला देखकर रियाज खान नामक व्यक्ति की नियत बिगड़ गई और उसने बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास किया. लेकिन जब बच्ची चीखने चिल्लाने लगी तो रियाज ने उसे धक्का दे दिया जिससे वह बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी.

इसके बाद रियाज ने उसे एक बोरी में डालकर डंडे से खूब पीटा. कुछ देर में बच्ची को मरा हुआ समझकर रियाज़ उसे छोड़कर घर से बाहर निकल गया. कुछ देर बाद लौटने पर रियाज ने देखा कि बच्ची की सांस चल रही है. तभी उसने एक झूठी कहानी बनाई और बच्ची को उठाकर उसकी नानी के पास ले गया और यह बताया की मासूम खेलते हुए छत से गिर गई जिससे उसे गंभीर चोट आई है.

गंभीर अवस्था में बच्ची को पहले खाचरोद के अस्पताल ले जाया गया जहां से डॉक्टर ने बच्ची को रतलाम रेफर कर दिया. इलाज के दौरान सोमवार को मासूम की मौत हो गई. मासूम की हालत देखकर चिकित्सकों ने पुलिस को बताया कि यह हालत बच्ची के गिरने से नहीं बल्कि किसी ठोस वास्तु के द्वारा वार किए जाने से हुई है. जिस वक्त बच्ची को अस्पताल ले जाया गया था उसका मुंह पूरा सूजा हुआ था और नाक मुंह से खून निकल रहा था. डॉक्टर की बात सुनकर पुलिस भी हरकत में आई और तत्काल अपनी पड़ताल शुरू की. शंका होने पर पुलिस ने एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वॉड को भी काम में लगाया और आरोपी रियाज के घर जांच की.

पुलिस ने जब अपने अंदाज में रियाज से पूछताछ की, तो रियाज ने पूरी घटना पुलिस को बताई. पुलिस का कहना है कि आरोपी रियाज ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस का कहना है कि आरोपी के घर से बच्ची को करने के सबूत भी हाथ लगे हैं.

