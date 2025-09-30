MP: भिंड और पन्ना में दर्दनाक सड़क हादसे, दो बहनों समेत 8 लोगों की मौत

मध्य प्रदेश के भिंड जिले में मंगलवार सुबह एक हाइवे पर एक कैंटर-ट्रक और 2 मोटरसाइकिलों के बीच टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई. यह घटना फूप थाना इलाके के भिंड-इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुलिया के पास हुई.

फूप थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि टेढ़ी पुलिया के पास ट्रक और मोटरसाइकिलों के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई, जिसमें एक महिला और एक बच्ची समेत 5 लोगों की मौत हो गई. पुलिस मृतकों की पहचान करने की कोशिश कर रही है और घटना की जांच जारी है.

उधर, प्रदेश के पन्ना जिले में भी मंगलवार सुबह एक तेज़ रफ़्तार प्राइवेट बस और मोटरसाइकिल की टक्कर में दो नाबालिग भाई-बहन और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई.

पन्ना कोतवाली थाना प्रभारी रोहित मिश्रा ने बताया कि पीड़ित मंदिर में दर्शन करने के बाद अपने गाँव गहरा कुंजवन लौट रहे थे, तभी यह दुर्घटना हुई.

उन्होंने बताया कि तेज़ रफ़्तार पर्यटक बस ने सुबह लगभग 8 बजे अजयगढ़ बाईपास के पास मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान लालकरण (22) और उनकी दो बहनों अंजलि (17) और अनारकली (12) के रूप में हुई है. घटना के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुँची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है.

