scorecardresearch
 

Feedback

MP: भिंड और पन्ना में दर्दनाक सड़क हादसे, दो बहनों समेत 8 लोगों की मौत

MP में मंगलवार का दिन सड़क हादसों के लिए काला दिन साबित हुआ, जब दो अलग-अलग घटनाओं में महिलाओं समेत कुल 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. दोनों ही दुर्घटनाओं में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
मध्य प्रदेश में दो घातक सड़क दुर्घटनाएं (Photo: Representational )
मध्य प्रदेश में दो घातक सड़क दुर्घटनाएं (Photo: Representational )

मध्य प्रदेश के भिंड जिले में मंगलवार सुबह एक हाइवे पर एक कैंटर-ट्रक और 2 मोटरसाइकिलों के बीच टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई. यह घटना फूप थाना इलाके के भिंड-इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुलिया के पास हुई.

फूप थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि टेढ़ी पुलिया के पास ट्रक और मोटरसाइकिलों के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई, जिसमें एक महिला और एक बच्ची समेत 5 लोगों की मौत हो गई. पुलिस मृतकों की पहचान करने की कोशिश कर रही है और घटना की जांच जारी है.

उधर, प्रदेश के पन्ना जिले में भी मंगलवार सुबह एक तेज़ रफ़्तार प्राइवेट बस और मोटरसाइकिल की टक्कर में दो नाबालिग भाई-बहन और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई.

सम्बंधित ख़बरें

महिला मजदूर को मिले आठ हीरे. (Photo: Representational)
खदान का किराया 200 रुपये, महिला को मिले 8 हीरे, लाखों में कीमत 
सोना उगलेगी MP के इस जिले की धरती 
इन तीन हीरों में से एक जेम्स क्वालिटी का है.(Photo:screengrab)
एक ही रात में पलटी किस्मत... पन्ना में महिला को मिले एक साथ 3 बेशकीमती हीरे 
Daimond
पन्ना में आदिवासी महिला की चमकी किस्मत, एक ही दिन में मिले 3 हीरे, बनी लखपति 
वन स्टॉप सेंटर के अमले ने भी मामले को दबाए रखा था.(Photo:ITG)
MP: नाबालिग रेप पीड़िता को आरोपी के घर भेजने की गलती, 10 अफसरों पर FIR 

पन्ना कोतवाली थाना प्रभारी रोहित मिश्रा ने बताया कि पीड़ित मंदिर में दर्शन करने के बाद अपने गाँव गहरा कुंजवन लौट रहे थे, तभी यह दुर्घटना हुई.

उन्होंने बताया कि तेज़ रफ़्तार पर्यटक बस ने सुबह लगभग 8 बजे अजयगढ़ बाईपास के पास मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई.

Advertisement

पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान लालकरण (22) और उनकी दो बहनों अंजलि (17) और अनारकली (12) के रूप में हुई है. घटना के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुँची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement