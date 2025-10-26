scorecardresearch
 

Feedback

MP: अचानक अरबपति बना धार का शख्स, 2800 करोड़ से ज्यादा हो गई रकम

मध्य प्रदेश के धार में अचानक एक व्यक्ति टेक्निकल गड़बड़ी के चलते अरबपति बन गया. उसके डिमैट अकाउंट के शेयरों की कीमत अचानक 28 अरब से ज्यादा हो गई.

Advertisement
X
विनोद डोंगले, जो टेक्निकल गलती की वजह से अचानक अरबपति बन गए थे. (Photo: Screengrab)
विनोद डोंगले, जो टेक्निकल गलती की वजह से अचानक अरबपति बन गए थे. (Photo: Screengrab)

मध्य प्रदेश के धार जिले के धामनोद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां टेक्निकल गड़बड़ी के चलते कुछ पल के लिए विनोद डोंगले अरबपति बन गए. बताया जाता है कि डोंगले, जो नोटरी वकील एवं स्कूल के संचालक हैं. उनके डिमैट अकाउंट में अचानक अट्ठाईस सौ सत्रह (2817) करोड़ रुपये दिखाई देने लगे. लेकिन जब डोंगले ने अपने एनजे डिमैट अकाउंट में लॉगिन किया, तो उन्होंने देखा कि उनके खाते में हर्सिल एग्रो लिमिटेड कंपनी के 1312 शेयर हैं. 

प्रति शेयर 2 करोड़ 14 लाख 74 हजार रुपए की कीमत पर दर्ज थे. इस तरह कुल वैल्यू 28 अरब 17 करोड़ 41 लाख 29 हजार 408 रुपए दिख रही थी. इतनी बड़ी रकम देखकर डोंगले पहले तो विश्वास ही नहीं कर पाए. कुछ क्षणों के लिए उन्हें लगा जैसे उनकी किस्मत ने करवट ले ली हो. लेकिन कुछ ही देर बाद सच्चाई सामने आ गई. 

यह भी पढ़ें: किरायेदार ने एक साल से नहीं दिया किराया, मकान खाली करने के बदले मांगे 3.5 लाख रुपये, पोस्ट वायरल

सम्बंधित ख़बरें

Indore: Australian cricketer harassed, the accused turned out to be a habitual offender.
इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर्स से छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार 
BJP विधायक बोले कि इंदौर की साफ-सुथरी छवि कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आ रही.(Photo:Screengrab)
'अकील को ऐसी सजा मिलेगी...', ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर्स से छेड़छाड़ पर भड़के BJP MLA 
एंबुलेंस खाई में जा गिरी. (Photo: Representational)
मंदसौर में दर्दनाक हादसा... एंबुलेंस पुलिया से नीचे गिरी, दो की मौत 
Harassment of an Australian player during the World Cup, Indore embarrassed!
इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर्स से छेड़छाड़, आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार 
murder of two brothers -
जमीनी विवाद पर दो सगे भाइयों की हत्या, तीसरा भाई गंभीर...वारदात का वीडियो आया सामने 

टेक्निकल गड़गड़ी के चलते हुआ था ऐसा 

यह सब एक टेक्निकल गड़बड़ी का परिणाम था. शेयर की वैल्यू जल्द ही अपने मूल भाव पर लौट आई. डोंगले ने बताया कि शनिवार को जैसे ही मैं कोर्ट से आया. मैंने अपना डिमैट अकाउंट ओपन किया. इस दौरान मैंने देखा कि हर्सिल एग्रो लिमिटेड कंपनी के 1312 शेयर थे. प्रति शेयर की कीमत 2 करोड़ 14 लाख रुपए हो गई थी.

Advertisement

ऐसे में सभी शेयरों की कीमत 28 अरब 17 करोड़ 41 लाख रुपये से अधिक थी. कुछ समय के लिए मुझे लगा कि दीपावली के बाद मां लक्ष्मी की कृपा हुई है. क्योंकि मैं स्कूल लाइन से भी जुड़ा हूं तो मेरे मन में ख्याल आया कि बच्चों के लिए किसी संस्था खोली जाए. जिससे बच्चों को लाभ हो सके और अच्छी सुविधा मिल सके. लेकिन कुछ समय में सभी शेयर मूल वैल्यू में लौट आए. बाद में पता चला कि ऐसे टेक्निकल दिक्कत की वजह से हुआ था.
 
(इनपुट- छोटू शास्त्री)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    आज का राशिफल
    Raghopur Election
    Bihar Election Result 2025
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Mokama Election
    करियर राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement