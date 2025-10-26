MP: अचानक अरबपति बना धार का शख्स, 2800 करोड़ से ज्यादा हो गई रकम

मध्य प्रदेश के धार जिले के धामनोद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां टेक्निकल गड़बड़ी के चलते कुछ पल के लिए विनोद डोंगले अरबपति बन गए. बताया जाता है कि डोंगले, जो नोटरी वकील एवं स्कूल के संचालक हैं. उनके डिमैट अकाउंट में अचानक अट्ठाईस सौ सत्रह (2817) करोड़ रुपये दिखाई देने लगे. लेकिन जब डोंगले ने अपने एनजे डिमैट अकाउंट में लॉगिन किया, तो उन्होंने देखा कि उनके खाते में हर्सिल एग्रो लिमिटेड कंपनी के 1312 शेयर हैं.

प्रति शेयर 2 करोड़ 14 लाख 74 हजार रुपए की कीमत पर दर्ज थे. इस तरह कुल वैल्यू 28 अरब 17 करोड़ 41 लाख 29 हजार 408 रुपए दिख रही थी. इतनी बड़ी रकम देखकर डोंगले पहले तो विश्वास ही नहीं कर पाए. कुछ क्षणों के लिए उन्हें लगा जैसे उनकी किस्मत ने करवट ले ली हो. लेकिन कुछ ही देर बाद सच्चाई सामने आ गई.

टेक्निकल गड़गड़ी के चलते हुआ था ऐसा

यह सब एक टेक्निकल गड़बड़ी का परिणाम था. शेयर की वैल्यू जल्द ही अपने मूल भाव पर लौट आई. डोंगले ने बताया कि शनिवार को जैसे ही मैं कोर्ट से आया. मैंने अपना डिमैट अकाउंट ओपन किया. इस दौरान मैंने देखा कि हर्सिल एग्रो लिमिटेड कंपनी के 1312 शेयर थे. प्रति शेयर की कीमत 2 करोड़ 14 लाख रुपए हो गई थी.

ऐसे में सभी शेयरों की कीमत 28 अरब 17 करोड़ 41 लाख रुपये से अधिक थी. कुछ समय के लिए मुझे लगा कि दीपावली के बाद मां लक्ष्मी की कृपा हुई है. क्योंकि मैं स्कूल लाइन से भी जुड़ा हूं तो मेरे मन में ख्याल आया कि बच्चों के लिए किसी संस्था खोली जाए. जिससे बच्चों को लाभ हो सके और अच्छी सुविधा मिल सके. लेकिन कुछ समय में सभी शेयर मूल वैल्यू में लौट आए. बाद में पता चला कि ऐसे टेक्निकल दिक्कत की वजह से हुआ था.



(इनपुट- छोटू शास्त्री)

---- समाप्त ----