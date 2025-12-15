MP विधानसभा का 17 दिसंबर को विशेष सत्र... 'विकसित मध्य प्रदेश' पर होगा मंथन

मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र 17 दिसंबर को बुलाया गया है. विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि यह सेशन राज्य के विकास के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा.

यह विशेष सत्र मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले सत्र के 69 साल पूरे होने के मौके पर बुलाया गया है. मध्य प्रदेश 1 नवंबर, 1956 को अस्तित्व में आया था और विधानसभा का पहला सत्र उसी साल 17 दिसंबर को बुलाया गया था.

स्पीकर तोमर ने विशेष सत्र की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक करने के बाद पत्रकारों से कहा, "मध्य प्रदेश विधानसभा के इतिहास में 17 दिसंबर बहुत महत्वपूर्ण है. इस मौके पर एक विशेष सत्र आयोजित किया गया है. इस सत्र में, सभी सदस्य इस बात पर चर्चा करेंगे कि एक विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए."

तोमर ने कहा, "आज, मध्य प्रदेश की गिनती विकासशील राज्यों में होती है. कई क्षेत्रों में रिकॉर्ड बने हैं. इस पीढ़ी की यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि भविष्य में यह विकसित मध्य प्रदेश बने. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, सभी को चर्चा करनी चाहिए और निष्कर्षों के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए. इस संबंध में, मेरा मानना ​​है कि यह सत्र बहुत फायदेमंद साबित होगा."

