scorecardresearch
 

Feedback

शहडोल में जमीनी विवाद पर दो सगे भाइयों की पीट-पीटकर हत्या, तीसरा भाई गंभीर...वारदात का वीडियो आया सामने

मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में जमीनी विवाद को लेकर दो सगे भाइयों की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई, जबकि तीसरा भाई गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है. वारदात का लाइव वीडियो सामने आया है जिसमें मुख्य आरोपी अनुराग शर्मा अपने साथियों के साथ हमला करते दिख रहा है. दीपावली के दूसरे दिन हुई इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई.

Advertisement
X
दो सगे भाइयों की पीट-पीटकर हत्या (Photo: Screengrab)
दो सगे भाइयों की पीट-पीटकर हत्या (Photo: Screengrab)

मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में दीपावली के दूसरे दिन जमीनी विवाद के चलते दो सगे भाइयों की बेरहमी से हत्या कर दी गई. तीसरा भाई गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी अनुराग शर्मा खुद अपने मोबाइल से वारदात का वीडियो बना रहा था. वीडियो में आरोपी और उसके साथी मृतकों को फरसा, तलवार और डंडों से पीटते दिखाई दे रहे हैं.

पूरा मामला बुढार थाना क्षेत्र के केशवाही चौकी के ग्राम बलबहरा का है. मृतक राहुल तिवारी, उनके भाई राकेश तिवारी और सतीश तिवारी दीपावली की शाम अपनी ऑटो पार्ट्स की दुकान में दिया जलाने गए थे. उसी दौरान गांव के ही अनुराग शर्मा अपने 10 से अधिक साथियों के साथ वहां पहुंचा और हमला कर दिया. राकेश की मौके पर ही मौत हो गई जबकि राहुल को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज शुरू होने से पहले ही उसकी भी मौत हो गई. तीसरा भाई सतीश तिवारी अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है.

पीट-पीटकर दो सगे भाइयों की हत्या

सम्बंधित ख़बरें

ठाणे में चचेरे भाइयों की हत्या. (Photo: Representational )
ठाणे में चचेरे भाइयों की हत्या... देर रात आए हमलावरों ने तलवार और चाकू से हमला कर ले ली जान 
सांकेतिक तस्वीर(Meta AI)
महाराष्ट्र: पुरानी रंजिश में दो सगे भाइयों की हत्या, पांच की संख्या में आए थे हमलावर 
जमीनी विवाद में दो सगे भाइयों की हत्या
कानपुर में देवरिया जैसा कांड, जमीनी विवाद में दो सगे भाइयों की हत्या 
Odisha Murder
नागपुर में 30,000 रुपये के झगड़े में दो भाइयों की हत्या, चार गिरफ्तार 
घटनास्थल पर जांच करती पुलिस.
संपत्ति विवाद को लेकर परिवार में खूनी खेल, दो सगे भाइयों की हत्या, पिता घायल  

मृतकों के पिता पुरुषोत्तम तिवारी ने बताया कि यह हमला पुराने जमीन विवाद के कारण हुआ. उन्होंने कहा कि 2021 में भी आरोपी अनुराग ने उनके बेटों को पिस्टल दिखाकर धमकाया था. घटना के बाद मृतकों के परिजनों ने NH-43 पर जाम लगाया था.

Advertisement

पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार 

 चार घंटे बाद जाम तब खुला जब केशवाही चौकी प्रभारी आशीष झरिया को लाइन अटैच किया गया. फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी अनुराग शर्मा और कुछ साथियों को हिरासत में लिया है जबकि बाकी फरार हैं. दीपावली जैसे त्योहार पर हुई इस दोहरी हत्या से जिले में दहशत और गुस्सा है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Karakat Election
    आर्थिक राशिफल
    Mokama Election
    Bihar Election 2025
    Alinagar MLA
    लव राशिफल
    Mahua Chunav
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025 Schedule
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Bihar Election Result 2025
    Raghopur Election
    Buxar Election
    Advertisement