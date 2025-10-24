शहडोल में जमीनी विवाद पर दो सगे भाइयों की पीट-पीटकर हत्या, तीसरा भाई गंभीर...वारदात का वीडियो आया सामने

मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में दीपावली के दूसरे दिन जमीनी विवाद के चलते दो सगे भाइयों की बेरहमी से हत्या कर दी गई. तीसरा भाई गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी अनुराग शर्मा खुद अपने मोबाइल से वारदात का वीडियो बना रहा था. वीडियो में आरोपी और उसके साथी मृतकों को फरसा, तलवार और डंडों से पीटते दिखाई दे रहे हैं.

पूरा मामला बुढार थाना क्षेत्र के केशवाही चौकी के ग्राम बलबहरा का है. मृतक राहुल तिवारी, उनके भाई राकेश तिवारी और सतीश तिवारी दीपावली की शाम अपनी ऑटो पार्ट्स की दुकान में दिया जलाने गए थे. उसी दौरान गांव के ही अनुराग शर्मा अपने 10 से अधिक साथियों के साथ वहां पहुंचा और हमला कर दिया. राकेश की मौके पर ही मौत हो गई जबकि राहुल को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज शुरू होने से पहले ही उसकी भी मौत हो गई. तीसरा भाई सतीश तिवारी अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है.

पीट-पीटकर दो सगे भाइयों की हत्या

मृतकों के पिता पुरुषोत्तम तिवारी ने बताया कि यह हमला पुराने जमीन विवाद के कारण हुआ. उन्होंने कहा कि 2021 में भी आरोपी अनुराग ने उनके बेटों को पिस्टल दिखाकर धमकाया था. घटना के बाद मृतकों के परिजनों ने NH-43 पर जाम लगाया था.

Advertisement

पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार

चार घंटे बाद जाम तब खुला जब केशवाही चौकी प्रभारी आशीष झरिया को लाइन अटैच किया गया. फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी अनुराग शर्मा और कुछ साथियों को हिरासत में लिया है जबकि बाकी फरार हैं. दीपावली जैसे त्योहार पर हुई इस दोहरी हत्या से जिले में दहशत और गुस्सा है.

---- समाप्त ----