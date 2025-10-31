scorecardresearch
 

MP में दिनदहाड़े मजिस्ट्रेट के घर में चोरी, लाखों के जेवरात पर हाथ साफ

MP News: ड्यूटी पर गईं मजिस्ट्रेट के घर से चोरों ने लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवरात और कीमती सामान पार कर दिया. इस घटना ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

शहडोल में मजिस्ट्रेट के सरकारी आवास में चोरी.(Photo:Screengrab)
शहडोल में मजिस्ट्रेट के सरकारी आवास में चोरी.(Photo:Screengrab)

MP News: शहडोल जिले के जयसिंहनगर में गुरुवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सरकारी आवास में दिनदहाड़े चोरी की चौंकाने वाली वारदात सामने आई. बैखौफ  चोरों ने न्यायिक अधिकारी के घर में घुसकर सोने-चांदी के जेवर और कीमती सामान चुरा लिए और मौके से फरार हो गए. इस घटना ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और न्यायिक वर्ग में भी चिंता का माहौल है.

पुलिस ने बताया कि जयसिंहनगर न्यायालय में तैनात प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट रोजाना की तरह सुबह अपने सरकारी निवास से कोर्ट के लिए निकलीं. घर पूरी तरह बंद था. कुछ घंटे बाद जब कामकाज करने वाली महिला कर्मचारी पहुंची तो देखा कि मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ है. उसने तुरंत फोन कर मजिस्ट्रेट को जानकारी दी.

शाम को जब मजिस्ट्रेट घर लौटीं तो पूरा घर अस्त-व्यस्त पड़ा था, अलमारियां खुली हुई थीं, सामान बिखरा था और गहने गायब थे. बताया जा रहा है कि घर से सोने का ब्रेसलेट, झुमके और चांदी के कई जेवर चोरी हुए हैं, जिनकी कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है.

फिंगरप्रिंट और सीसीटीवी से तलाश 

घटना की खबर मिलते ही थाना प्रभारी जयसिंहनगर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और तुरंत जांच शुरू की. फिंगरप्रिंट टीम और तकनीकी शाखा के कर्मचारी साक्ष्य जुटाने में लगे हैं. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों का पता लगाया जा सके.

इनका कहना 

इस मामले में एडिशनल एसपी अभिषेक दिवान ने बताया कि राजेश कुमार तिवारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पुलिस ने इलाके की नाकेबंदी कर दी है और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है.

