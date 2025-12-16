scorecardresearch
 
लेडी सब-इंस्पेक्टर की बेकाबू THAR ने 4 को रौंदा, 1 की मौत; भीड़ ने घेरा तो बोली- मुझे जाने दो, मम्मी-पापा इंतजार कर रहे

Lady Police SI Thar Accident: महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर किरण राजपूत ने तेज रफ्तार थार ने पहले सड़क किनारे कंबल बेच रहे लोगों को टक्कर मारी और फिर दो बाइक सवारों को भी अपनी चपेट में ले लिया. महिला एसआई को एफआईआर के बाद सस्पेंड कर दिया गया है.

वायरल हुआ महिला पुलिस अधिकारी का वीडियो.(Photo:Screengrab)
वायरल हुआ महिला पुलिस अधिकारी का वीडियो.(Photo:Screengrab)

मध्य प्रदेश में सीहोर के पास भीषण सड़क हादसा हुआ. जहां महिला पुलिस सब-इंस्पेक्टर की THAR कार ने 4 लोगों को रौंद दिया. इस घटना में एक की मौत हो गई जबकि तीन लोग घायल हैं. जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

इस दौरान महिला पुलिस अधिकारी को भीड़ में घेर लिया और जाने से रोक दिया. मौजूद लोगों का कहना था कि पहले आप घायलों का कराएं. इसके जवाब में महिला अधिकारी मम्मी पापा के इंतजार का बहाना बनाकर मौके से भागने में लगी थी.  

दरअसल, सीहोर-भोपाल हाइवे के झागरिया पर उस समय अफरातफरी का माहौल निर्मित हो गया, जब एक तेज रफ्तार कर ने 4 लोगों को रौंद दिया. सड़क किनारे कंबल बेच रहे लोगों को टक्कर मारी और फिर दो बाइक सवारों को भी अपनी चपेट में ले लिया.

कार महिला एसआई चला रही थी, जो आष्टा से भोपाल की ओर जा रही थी. इस भीषण सड़क हादसे में एक की भोपाल में उपचार के दौरान मौत हो गई. जबकि तीन लोग जख्मी हैं. मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

वायरल हुआ महिला अधिकारी का वीडियो

सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है. वहीं, घटना के बाद का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें महिला पुलिस अधिकारी को मौजूद भीड़ ने घेर लिया और आगे जाने से रोक दिया. वहीं, महिला अधिकारी कहते हुए नजर आ रही है, ''मुझे जाने दो... मम्मी पापा इंतजार कर रहे हैं.'' देखें Video:- 

FIR दर्ज और सस्पेंड

एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने बताया कि वाहन चालक एसआई किरण राजपूत के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. वहीं,  इस कृत्य को गंभीर लापरवाही मानते हुए आरोपी एसआई को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. इस मामले में प्राथमिक जांच सीएसपी सीहोर को सौंपी गई है.

---- समाप्त ----
