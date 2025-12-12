scorecardresearch
 
MP में अनोखी घटना... गोली मारकर भागा हमलावर, हड़बड़ी में 'कृत्रिम पैर' मौके पर छूटा, एक टांग से लगाई दौड़

मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (MPSEB) के एक कर्मचारी को एक अज्ञात हमलावर ने गोली मार दी. इस घटना की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भागने की हड़बड़ी में हमलावर का कृत्रिम पैर मौके पर ही छूट गया.

एक पैर पर भागा हमलावर.(Photo:Screengrab)
MP News: सतना शहर में रेलवे लाइन के पास एक सनसनीखेज गोलीकांड हुआ है. ड्यूटी खत्म कर रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (MPSEB) के एक कर्मचारी को एक अज्ञात हमलावर ने गोली मार दी. इस घटना की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भागने की हड़बड़ी में हमलावर का कृत्रिम पैर मौके पर ही छूट गया.

घटना गुरुवार की देर शाम तब हुई जब कर्मचारी ड्यूटी खत्म कर ट्रेन पकड़ने स्टेशन की ओर जा रहा था. यह मामला सतना सिटी कोतवाली इलाके का है. घायल शख्स की पहचान राम नरेश बर्मन के रूप में हुई है, जो MPEB में चपरासी के पद पर कार्यरत हैं.

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, राम नरेश बर्मन अपनी ड्यूटी समाप्त करके ट्रेन पकड़कर अपने गांव नगौवा जाने के लिए रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे. वह प्रतिदिन अप-डाउन करते हैं. जहां अंधेरे में एक अज्ञात व्यक्ति आया और उसने कट्टा (अवैध हथियार) से उन पर फायरिंग कर दी. गोली सीधे राम नरेश बर्मन के सीने में लगी.

खास बात यह है कि हमलावर व्यक्ति विकलांग था और भागने की हड़बड़ी में उसका कृत्रिम पैर भी वहीं पर छूट गया है. देखें Video:- 

घायल राम नरेश बर्मन को स्थानीय लोग तत्काल जिला अस्पताल ले गए, जहां उनका इलाज चल रहा है.

पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश के लिए टीमें लगा दी गई हैं. पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल की हालत खतरे से बाहर है. 

प्रथम दृष्टया गोली मारने का कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस ने आशंका जताई है कि यह घटना संभवतः लूटपाट के इरादे से की गई हो सकती है.

---- समाप्त ----
