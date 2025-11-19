MP: बिल्डिंग की पुताई के दौरान कई फीट ऊंचाई से नीचे गिरा मजदूर, दर्दनाक मौत- VIDEO

सतना के कोलगवां थाना क्षेत्र अंतर्गत कैमा गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. जहां एक मजदूर नवनिर्मित बिल्डिंग की पुताई (पुट्टी) का काम करते समय अचानक संतुलन बिगड़ने से लगभग 11 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया. जिससे उसकी मौत हो गई. हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि मजदूर काम के दौरान अचानक नीचे की ओर गिर जाता है.

पैर फिसलने से नीचे गिरा मजदूर

वीडियो में यह भी दिखाई दे रहा रहा है कि नीचे खड़ा एक व्यक्ति उसे गिरने के दौरान पकड़कर बचाने की कोशिश भी कर रहा है. दर्दनाक वाकया मंगलवार शाम का बताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार, कैमा निवासी लालू जायसवाल की नवनिर्मित बिल्डिंग में ठेकेदार शिव विलास कुशवाहा के साथ मजदूर अमित शुक्ला (निवासी पनगरा, सिंहपुर क्षेत्र) और तीन अन्य मजदूर पुट्टी का काम कर रहे थे.

काम के दौरान मजदूर अमित शुक्ला का पैर अचानक फिसला और वह ऊंचाई से सीधे जमीन पर आ गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया. गंभीर हालत में साथी मजदूरों और ठेकेदार ने अमित को एक ऑटो की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, अस्पताल में उपचार शुरू होने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया.

पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ दर्ज किया मामला

घटना की सूचना मिलते ही कोलगवां चौकी पुलिस भी मौके पर पहुंची. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह मामला थाना कोलगवां की चौकी बाबूपुर क्षेत्र का है. कैमा में धनराज जायसवाल की बिल्डिंग पर अमित शुक्ला पुट्टी करते वक्त दूसरी मंजिल से नीचे गिर गया. जिससे उसकी मौत हो गई. एसपी ने बताया कि इस मामले में मृतक के परिजन और श्रमिक साथी ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कर रहे थे. फिलहाल पुलिस ने चेन्नई निवासी ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.



